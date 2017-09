La Jornada de l'Alzheimer posa el focus en la prevenció

Descobrir quins factors de risc predisposen a desenvolupar la malaltia de l'Alzheimer per poder treballar en la prevenció. Per aquí passa el futur de la investigació sobre aquesta malaltia, segons Rafael Blesa, neuròleg de l'Hospital de Sant Pau que aquest dijous al matí va participar en la 13a Jornada de l'Alzheimer del Bages celebrada a l'Hospital de Sant Andreu i organitzada per la FSSM, Catsalut i i l'Associació de Familiars d'Alzheimer.

Blesa, un dels experts més reconeguts en aquesta matèria, va aportar dades i estudis que demostren que els hàbits de vida saludables (dieta mediterrània, activitat física) ajuden a prevenir l'Alzheimer.

Pel que fa als fàrmacs per frenar la malaltia, Blesa es va mostrar esperançat que n'hi hagi de nous en un termini de cinc anys gràcies a la recerca que s'està duent a terme en aquests moments. Malgrat tot, va assenyalar que cal que la investigació sobre l'Alzheimer esdevingui una prioritat política i s'hi destinin els recursos necessaris.