Mostren avantatges de fer servir el bus a Manresa a 670 alumnes d'ESO

L'Ajuntament de Manresa ha iniciat a l'Institut Pius Font i Quer la setena edició del programa "Viatjo amb tu!", que impulsa l'Agrupació de Municipis amb Transport Urbà (AMTU), una iniciativa que té l'objectiu de fomentar l'ús del transport urbà entre els joves.

Una trentena d'alumnes d'ESO (1er B) del centre d'ensenyament manresà han estat els primers a rebre una tanda de sessions formatives que preveu arribar a uns 670 alumnes que cursen 1er d'ESO a la ciutat.

Aquesta primera sessió ha comptat amb la presència del regidor de Qualitat Urbana, Mobilitat i Serveis de l'Ajuntament de Manresa, Jordi Serracanta, que ha explicat als alumnes les característiques d'aquesta formació i els avantatges ecològics, socials i econòmics de l'ús del transport públic. Posteriorment, el tècnic de Mobilitat de l'Ajuntament de Manresa, Manel Solera, ha iniciat la sessió formativa que s'impartirà a 8 dels 11 centres de secundària de la ciutat.



Sessions d'una hora i molt interactives



La formació té una durada d'una hora i es fa a les aules dels instituts. Inicialment, es reparteix una guia del bus urbà de la ciutat a tots els alumnes, així com un díptic informatiu de la targeta T-16 (títol que ofereix viatges gratuïts a tots els nens fins als 16 anys inclosos, en el bus urbà i transports públics de 1 zona). S'informa com tramitar la targeta.

S'inicia la formació amb una explicació del servei de transport públic urbà BUS MANRESA (guia, plànol de línies, horaris del servei, bitllets, punts de venda, ...). Es fa un exercici pràctic a l'aula de planificació d'un viatge des del centre escolar (localització al plànol, horaris, ....) fins a un destí de Manresa.

Durant la sessió es visualitza diversos vídeos de l'activitat "Viatjo amb tu" (elaborada per l'AMTU) en els quals una formadora on line explica com viatjar amb transport públic. Tracta de diferents aspectes pràctics de com utilitzar l'autobús (compra de títols, validacions de bitllets, seients reservats, indicacions al conductor per tal que faci la parada,...), així com aspectes de civisme, com ara el comportament dins l'autobús i les esperes a la parada.

Tot seguit es reparteixen diferents fitxes del programa "Viatjo amb tu!" que realitzen conjuntament tota la classe amb el tècnic formador.



Obsequi d'un aT2

Un cop acabada la formació s'obsequia a tots els alumnes amb una targeta T2 (de 2 viatges) + funda (SMSS) per tal que provin de moure's amb el bus de la ciutat.

Des de l'Ajuntament s'ha optat per impartir aquesta formació a alumnes d'11 a12 anys perquè es considera que a aquesta edat poden tenir l'autonomia necessària per tal de desplaçar-se per la ciutat d'una manera independent. Aquesta formació té per objectiu mostrar als estudiants que coneixent el transport públic de la ciutat es poden moure per ells mateixos per fer els seus desplaçaments habituals.

Aquesta formació ajuda a aconseguir l'objectiu de la regidoria de Mobilitat, inclòs en el pla de Mobilitat, de fomentar l'ús del transport públic i per tant promocionar una mobilitat més sostenible a la ciutat.

El programa "Viatjo amb tu" va començar l'any 2011 i des de llavors i fins avui hauran rebut la formació més de 3.700 alumnes.