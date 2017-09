ICV situa en la manca de voluntat política i d'inversió que hi hagi tanta segregació

El tema de la segregació escolar i les desigualtats en educació va aplegar una vintena de persones en la taula rodona convocada, dijous, per ICV a Manresa. A banda de recordar les dades sobre les escoles de màxima complexitat a Manresa (vegeu-les en l'article superior), Ana Querol, portaveu d'ICV a Manresa, va recordar que a la capital del Bages hi ha «500 canvis d'alumnat per any», el que es coneix com a matrícula viva, amb el que això suposa de dificultat afegida per als centres.

Querol va retreure a la regidora d'Ensenyament, Mercè Rosich, que, quan se li ha plantejat el tema de la segregació, la resposta hagi estat sempre que l'Ajuntament no pot fer res més del que fa perquè suposaria interferir en el dret dels pares a escollir el centre al qual volen portar els seus fills.

Xavier Carrasco, vocal de la FaPaC a la Catalunya Central i president de l'AMPA d'una escola de Navarcles, va posar com a exemple del desavantatge dels centres de màxima complexitat el que hi costa crear una AMPA, fins al punt que n'hi ha que no en tenen.

Miquel A. Essomba, comissionat d'educació de l'Ajuntament de Barcelona, va culpar l'herència del neoliberalisme del fet que les escoles no col·laborin entre elles sinó que competeixin i va situar la voluntat política, la voluntat d'inversió i l'aposta per l'escola pública com els tres eixos per millorar les desigualtats que generen segregació. Va posar molts exemples de les millores que ha generat el pla educatiu que estan implementant a Barcelona.

Des del públic, Lluís Cano, director de l'escola La Font, va criticar que el pressupost per a les escoles de l'Ajuntament sigui de 100.000 euros a repartir entre totes.