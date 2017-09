La marxa pagesa agita Manresa

«Votarem!», cridaven ahir al matí uns dos-cents pagesos al car-rer Circumval·lació de Manresa, davant la seu de la delegació d'Hisenda. Havien estat convocats per Unió de Pagesos, la JARC i la Federació de Cooperatives, en una tractorada que va tenir lloc simultàniament en diversos punts del país. A Manresa, es van concentrar una cinquantena de tractors i desenes de vehicles particulars, que van iniciar al Palau Firal el seu recorregut en marxa lenta fins a la seu de l'Agència Tributària. Arribada d'Osona, l'Anoia, el Berguedà i el Bages, la tractorada va convulsionar el trànsit de la capital del Bages durant un parell d'hores al matí, en recórrer el carrer Sallent, la carretera de Vic i el carrer Era Firmat fins al Circumval·lació.



Concentrats davant la seu d'Hisenda, els pagesos van cridar diverses consignes i van cantar Els segadors, mentre rebien aplaudiments de vianants. Carles Mencos, coordinador territorial de les comarques centrals d'Unió de Pagesos, va llegir el manifest conjunt signat per les organitzacions agràries, en què va assegurar que la pagesia «se sent demòcrata i independent», i en què es reclama «exercir el dret al vot com a poble».



Amb el text, Mencos va denunciar «l'actuació desproporcionada del Govern de l'Estat i de la justícia» per la convocatòria del referèndum de demà. En el comunicat, les organitzacions lamenten els fets, ja que, argumenten, «suposen un atac a les llibertats d'ideologia, d'expressió, de reunió, d'informació, de correspondència i de privacitat, la judicialització del debat polític a Catalu-nya, l'erosió de la separació de poders, la limitació a la llibertat d'expressió dels càrrecs electes i, finalment, la intervenció de les finances catalanes que posen en risc les polítiques agràries i rurals del país». Per tot plegat, el manifest referma el «compromís» de la pagesia «amb les llibertats democràtiques i nacionals de Catalunya», i exigeixen «l'immediat restabliment dels drets fonamentals i les llibertats conculcades, així com el restabliment de l'autonomia financera de la Generalitat de Catalunya».



Després de la lectura del manifest, Mencos es va adreçar als manifestants per demanar, com a representant d'Unió de Pagesos, que demà «ens comportem com a ciutadans normals, perquè no cal treure els tractors als carrers». Mencos va alertar del risc que «altres forces que no siguin els Mossos busquin la més mínima excusa per actuar». La concentració va acabar amb un «Visca Catalunya lliure». En abandonar el Circumval·lació, la marxa, saludada amb aplaudiments i el so de clàxons de vianants i cotxes, va prosseguir pel passeig Pere III, plaça 11 de Setembre, Primer de Maig, Sant Josep, Bases i avinguda Universitària fins a l'enllaç amb l'eix, on es va desconvocar la tractorada.



En el conjunt del país, la marxa va aplegar més de 2.000 tractors, segons Unió de Pagesos