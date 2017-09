Els voluntaris s'organitzen per omplir els col·legis a les 5 de la matinada

Després de conèixer que la policia molt possiblement ordenarà el tancament dels col·legis abans de les 6 del matí de l'1-O, els voluntaris del referèndum s'estan organitzant per omplir de gent els llocs de votació a partir de les 5 de la matinada. A Manresa, el comitè de defensa del referèndum ha convocat tothom a les escoles a les 5.30 h. En alguns llocs, però, s'han programat activitats ja a les 5.00, com a La Llar de Valldaura. Avui, a les 18 h, es fa una assemblea a tots els centres, per ultimar els detalls.

A nivell català, els organitzadors, a través del compte de Twitter "Escoles Obertes", han fet una crida a tots els voluntaris per ser als seus respectius col·legis a les 5 del matí, per evitar així el seu tancament. Si es pot, també els emplaça a dormir-hi aquesta nit, per d'aquesta manera poder ja ser-hi. També avisen que no es podran organitzar punts de votació a fora dels llocs habilitats. I, en el cas de trobar-se el col·legi tancat diumenge a la matinada, els voluntaris demanen que tothom s'hi concentri a la porta fins que es vingui a obrir.

En cas de presència policial, "Escoles Obertes" recorda que la gent haurà d'actuar des de la resistència pacífica (en molts llocs com avui a Sallent, s'ha assajat fins i tot com actuar al respecte). Si els col·legis aconsegueixen mantenir-se oberts, les votacions començaran a les 9 del matí.