Un metge reanima un pacient víctima d'una lipotímia a Manresa

Una ambulància que s´ha desplaçat per atendre l´home. Francesc Galindo

Els llums d'emergències s'han fet veure, aquest diumenge al matí, al costat del conservatori de Música de Manresa, però no pas per una actuació policial, encara. A primera hora del matí, un home que formava part dels concentrats que en aquella hora hi havia davant el col·legi electoral. Afortunadament, en aquell moment ha aparegut un metge que formava part dels manifestants, de fet un cirurgià, i ha iniciat les maniobres de reanimació.

El problema era una lipotímia i quan s´ha constatat que es tractava d'una situació que no semblava greu hi ha hagut una sensació d'alleujament general. De seguida ha tornat el bon humor al grup i el metge ha fet públic el seu diagnòstic: `Votarà!´. Ràpidament ha estat atès també pel personal de l´ambulància i la situació ha tornat a normalitzar-se.

Després de l'arribada de les urnes passant per un estret passadís humà que s´obria al seu pas i es tancava darrera seu hi han fet cap dos agents del Mossos d´Esquadra que s´han trobat al davant centenars de persones que els barraven el pas. Ara la situació és de relativa calma