Unes 300 persones es manifesten en suport a l'alcalde de Manresa Valentí Junyent

Més de 300 persones s'han concentrat aquest dilluns al migdia a les portes dels jutjats de Manresa per mostrar el seu suport a l'alcalde Valentí Junyent, que a les 12 estava citat a declarar per haver recolzat la convocatòria del referèndum d'autodeterminació d'aquest diumenge passat.

Junyent ha estat citat juntament amb la resta de prop de 800 alcaldes que es van posicionar explícitament a favor de col·laborar en la organització de la consulta. De fet, Junyent no és el primer alcalde de les comarques centrals que passa per davant de la Fiscalia després que en els últims dies ho hagin fet el de la Seu d'Urgell, Albert Batalla i el de Solsona, David Rodríguez.

Visiblement emocionat



Junyent ha sortit del jutjat visiblement emocionat pel suport de ciutadans, regidors i batlles de poblacions veïnes. Quan ha iniciat les seves declaracions davant els mitjans de comunicació el silenci ha estat total. L'alcalde l'ha trencat de forma pausada però ferma per explicar que s'havia acollit al dret de no declarar i per dir que en els propers sis mesos se sabrà si se l'imputa algun delicte. La veu se li ha trencat quan ha declarat que se sentia "molt orgullós de la ciutat igual que me'n sentia ahir. La gent està a l'alçada i des de fa molts dies". Ha fegit que "tristament això té difícil solució si no ens anem aviat".

Tot seguit, els concentrats l'han seguit fins a la plaça Major de Manresa on una gentada havia acudit a l'acte de repulsa i denúncia a la violència que es va viure diumenge, durant el referèndum d'autodeterminació.

Tant a la concentració davant dels jutjats com a la de la plaça Major hi ha assistit una delegació d'Errenteria amb el seu alcalde al capdavant Julen Mendoza (EH Bildu). Van participar com observadors de la celebració del referèndum i assabentats de la compareixença de l'alcalde de Manresa davant la justícia van decidir quedar-se per donar-li suport a ell i la ciutadania que volia participar en la votació.