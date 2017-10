Ajuntaments de la Catalunya Central anuncien que aturaran l'activitat amb motiu de la vaga

Diversos ajuntaments de la Catalunya Central ja han anunciat que se sumen a la vaga general d'aquest dimarts 3 d'octubre i que, per tant, aturaran completament la seva activitat i la de tots els equipaments municipals. Alguns dels consistoris que ja han fet pública aquesta decisió són els d'Igualada, Manresa, Solsona, Vic i Cardona. Al mateix temps, aquests ajuntaments animen a la ciutadania, comerços, empreses i entitats dels municipis a sumar-se a l'aturada. En el cas de Vic, l'ajuntament ha informat a través d'un comunicat que l'activitat s'atura per "dignitat", mentre que l'alcalde d'Igualada, Marc Castells, ha fet una crida a "sumar-se massivament a aquesta aturada general per la defensa dels drets del país".

Molts consistoris de les comarques centrals han informat que seguiran l'aturada general prevista per aquest dimarts i que ha convocat la Taula per la Democràcia, integrada per diversos sindicats i entitats. L'adhesió dels Ajuntaments a la vaga general suposarà que també es tanquin instal·lacions municipals com poden ser pavellons esportius, casals, deixalleries o escoles de música.

El d'Igualada és un dels ajuntaments que ja ha anunciat que seguirà la vaga del 3-O i, per tant, romandran tancats tots els edificis administratius de l'ajuntament, els centres cívics, les instal·lacions esportives, les escoles municipals d'Arts i de Música, el teatre municipal i el museu, i també se suspendran tots els serveis municipals i la vigilància de la zona blava. El batlle de la capital de l'Anoia, Marc Castells, ha fet una crida a "sumar-se massivament a aquesta aturada general per la defensa dels drets del país".

L'Ajuntament de Vic també ha anunciat a través d'un comunicat que atura la seva activitat i deixarà d'oferir tots els serveis municipals. L'alcaldessa de la ciutat, Anna Erra, ha fet extensiva la crida a tots els treballadors, empreses i comerços del municipi perquè se sumin a la iniciativa. Per ella, l'activitat s'atura "per dignitat". El mercat setmanal dels dimarts tampoc se celebrarà.

Durant la concentració d'aquest dilluns al migdia, l'Ajuntament de Solsona també ha informat que seguiran la vaga general de dimarts i han fet una crida als ciutadans a adherir-se a "l'aturada de país". D'altra banda, s'ha convocat una assemblea aquest dilluns a la tarda a la capital del Solsonès per informar sobre l'aturada i parlar de possibles accions que es puguin dur a terme a la ciutat. El municipi veí de Cardona també ha informat que aturarà l'activitat aquest dimarts 3-O i romandrà tancat "sense cap tipus d'atenció al públic".

De la seva banda, l'equip de govern i els treballadors de l'Ajuntament de Berga ha acordat una proposta de funcionament de l'ens municipal pel dimarts 3 d'octubre que es debatrà en una assemblea convocada per aquest dilluns a les vuit del vespre.



Entitats i empreses de les comarques centrals també se sumen a l'aturada



Diverses entitats i empreses de les comarques centrals també han fet públic que se sumen a l'aturada d'aquest dimarts 3 d'octubre com a protesta per la violència exercida per la policia espanyola i la Guàrdia Civil per impedir la celebració del referèndum. Algunes de les empreses i entitats que s'han sumat a l'aturada són el grup osonenc Bon Preu, l'Associació Sant Tomàs, el Grup Àuria, les associacions de comerciants de Manresa i Vic, entre d'altres.