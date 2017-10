Els botiguers diuen que la Shopping Night guanya força amb el Barri Antic

Els botiguers fan una valoració «molt positiva» de la darrera edició de la Shopping Night, que va tenir lloc dissabte a la nit. «Amb la incorporació a l'organització de l'Associació de Comerciants de Sobrerroca, Plaça Major, Sant Miquel i Voltants, la Shopping Night ha guanyat força perquè el recorregut era més ampli, van posar llums perquè la gent seguís tot el recorregut de les botigues, i ho va fer. Hi havia molta gent al Passeig, però també als carrers del voltant de la plaça Major», explica la dinamitzadora comercial de Manresa + Comerç, Esther Boniquet.

«Es van veure molts establiments plens, sobretot els que van organitzar activitats més atractives i tenien el local més ben adornat», afegeix. Boniquet explica que l'acord amb l'Associació de Comerciants de Sobrerroca, Plaça Major, Sant Miquel i Voltants per organitzar la nit de compres a Manresa no és puntual i que «el resultat que ha obtingut motiva a organitzar la propera edició conjuntament», afegeix. Boniquet explica que «hi havia una gran quantitat de gent al carrer i als establiments» i que «molts botiguers tenien la sensació que la participació havia estat lleguerament superior».

Des del segon tram del Passeig fins al Centre Històric es van alternar propostes per atreure el públic. En el segon tram del Passeig hi havia activitats esportives, ball i decoració comercial; al sector de Crist Rei hi havia food trucks, automoció, exhibició de balls i promocions comercials; al segon tram de Guimerà, a banda de les promocions comercials, degustacions gastronòmiques, música i exhibició canina.

En el primer tram de Guimerà, mostra de pintura i discjòqueis en establiments; a Sant Domènec més food trucks, ball en línia, automoció, degustacions gastronòmiques i activitats infantils. «Va caure una mica de pluja, però no va deslluir la Shopping Night. La valoració és molt positva», remarca la dinamitzadora de l'entitat comercial.