Una cassolada porta unes 300 persones davant la caserna de la Guàrdia Civil de Manresa

Unes 300 persones s'han concentrat aquest dilluns al vespre davant la caserna de la Guàrdia Civil de Manresa per dur a terme una cassolada en protesta per les càrregues policials d'aquest 1 d'octubre. L'acte ha començat cap a les 10 de la nit i no s'hi han registrat incidents.

Agents dels Mossos s'han desplaçat fins a la concentració i han tallat la carretera de Cardona. També han situat furgonetes davant de l'edifici per evitar que els manifestants s'hi acostessin.

Entre els presents han predominat els càntics «Fora, Fora, Fora» i «Els carrers seran sempre nostres». També hi ha hagut crits recordant les càrregues viscudes ahir a poblacions del Bages: «Fonollosa! Vilatorrada! I no passaran!»

Bandera espanyola entre els manifestants



Un noi amb la bandera espanyola era entre la multitud que cridava. És de Sant Joan i ha explicat a Regió7 que aquest diumenge era a l'institut Quercus quan hi va anar la policia. Afirma que sent vergonya del què ha passat i que per això s'ha manifestat. Un company seu que anava amb estelada ha relatat que quan els agents van carregar al centre no van demanar qui si se sentia català i qui espanyol.

El cant dels Segadors i el ja tradicional «Passi-ho bé» han posat punt i final a la concentració cap a 2/4 de 12 de la nit. Els Mossos han retirat les furgonetes però encara s'hi han quedat una estona més.