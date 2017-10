Comerços, centres d'ensenyament i sanitaris, rebutgen la violència

Comerços, empreses, escoles, instituts i universitats de Manresa s´han afegit a la convocatòria d´aquest dilluns al migdia per denunciar l´ús de la violència per part de cossos policials durant la jornada de votacions d´aquest l´1-O.

Al carrer Guimerà de Manresa més d´una dotzena de botigues han tancat les seves portes aquest migdia durant uns minuts. Els dependents s´han concentrat a les portes dels comerços. Hi ha hagut establiments, com les bancaris o més de gestions, que no han tancat portes, però els treballadors s´han concentrat a l´exterior per expressar la seva condemna. L´escena també s´ha repetit a altres punts de la ciutat.

Als instituts de Manresa s´ha seguit la convocatòria del migdia. Al Lluís de Peguera els alumnes han fet una cadena humana que ha envoltat tota l´edifici, amb pancartes contra la violència, en favor de la pau i de la democràcia. Al terra de la vorera de davant de l´institut encara era plena de paperetes de l´1-O. El Peguera va ser un dels punts de votació.

A la Fundació Universitària del Bages (UManresa-FUB) mig miler d´alumnes s´han concentrat davant de l´edifici principal, on s´ha llegit un manifest institucional que rebutja «l´ús desmesurat de la violència en contra de la població i la repressió policial que va impedir el desenvolupament normal de la jornada electoral d´ahir». A la protesta s´hi va afegir la UOC-Manresa.

La Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) ha aturat aquest migdia la seva activitat. Aquest dimarts la universitat estarà tancada, igual que la FUB. S´afegeixen a l´aturada general convocada a tot el país. En el cas de la Fundació Universitària del Bages l´aturada afectarà tan l´activitat acadèmica, també les pràctiques internes i externes dels alumnes, com l´assistencial.

També ho farà la Universitat Politècnica de Catalunya a Manresa. A la capital del Bages professors i alumnes s´han concentrat aquest dilluns davant l´edifici de les Bases «amb motiu dels episodis de violència, injustificada i injustificable exercida a Catalunya l´1-O per la guàrdia civil i la policia nacional», segons un comunicat emès per la UPC. Expressa «el nostre rebuig, la nostra indignació i la nostra condemna més enèrgica». També es remarca que «més enllà de les diverses posicions polítiques de totes les persones que integren la comunitat de la UPC, coincidim a reiterar que l´única via possible en qualsevol conflicte és el diàleg, i no ens cansarem de reivindicar-lo com a única arma legítima de la democràcia».

A centres sanitaris com CAP, la Fundació Althaia o la Fundació Sociosanitària de Manresa hi ha hagut concentració de treballadors a l´exterior.