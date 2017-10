La concentració de rebuig a la violència a la plaça Major de Manresa serà a 2/4 d'1

A Manresa la concentració de rebuig a la violència que es va viure ahir per part de cossos policials se celebrarà aquest dilluns a 2/4 d´1 del migdia i no a les 12, pel fet que l´alcalde de Manresa està citat a declarar a aquesta mateixa hora. Per aquest motiu s´ha convocat una concentració de suport a Valentí Junyent a 2/4 de 12 davant dels jutjats, i la concentració de denúncia a 2/4 d´1 a la plaça Major.

Un cop acabi la declaració, tots els assistents es desplaçaran a la plaça Major, davant l´Ajuntament, per afegir-se als assistents de la convocatòria de l´Associació a Municipis per la Independència (AMI) i l´Associació Catalana de Municipis (ACM).

Junyent està citat a declarar per la fiscalia per haver donat suport al referèndum de l´1-O, igual que 700 alcaldes més d´arreu de Catalunya.