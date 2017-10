Manresa s'afegeix a l'aturada general: consulta les afectacions a la ciutat

Demà dimarts, 3 d'octubre, l'Ajuntament de Manresa i totes les instal·lacions i equipaments municipals romandran tancats. L'equip de govern de l'Ajuntament ha decidit secundar la vaga general convocada a Catalunya per la Taula per la Democràcia, arran dels fets violents ocorreguts ahir, en el marc del referèndum d'autodeterminació convocat per la Generalitat.

Tenint en compte el caràcter d'administració pública de l'Ajuntament, que presta serveis d'interès general, s'han determinat serveis essencials i mínims que quedaran coberts, i que s'han acordat amb els representants sindicals del personal. En concret, hi haurà serveis mínims a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà i Registre General; atenció telefònica 010; Oficina d'Atenció Econòmica; Oficina d'Atenció Tributària; Servei d'enterraments al Cementiri Municipal; Servei de Manteniment i Serveis Socials.

També funcionaran els serveis d'atenció domiciliària, de transport adaptat i de menjar a domicili. Igualment, el bus urbà funcionarà en servei de dissabte, que equival aproximadament al 50% del servei dels dies feiners. La Policia Local farà el servei habitual.

Totes les instal·lacions esportives, culturals i educatives romandran tancades, així com l'Oficina de Turisme, el Museu Comarcal i el mercat de Puigmercadal. També estaran tancades les instal·lacions de FORUM i els pàrquings Centre Històric, Quatre Cantons i Puigmercadal. No hi haurà servei de recollida de residus, de manera que es recomana no treure les escombraries durant el dia de demà.

El govern municipal fa una crida a empreses i comerços de Manresa per tal que se sumin a l'aturada, com a mostra de rebuig als fets d'ahir a Catalunya.