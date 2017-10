Unes 15.000 persones participen en la segona protesta del 3-O a Manresa contra la violència

Unes 15.000 persones, segons els càlculs de l'Ajuntament de Manresa, han participat aquest dimarts a la tarda en la concentració celebrada a la plaça Major per rebutjar la violència policial de l'1-O. Es tracta de la segona protesta massiva que s'ha celebrat avui a la capital del Bages, després de la manifestació d'aquest matí on hi han pres part unes 28.000 persones, segons les mateixes fonts.

L'acte d'aquesta tarda ha omplert de gom a gom no només la plaça Major, sinó tots els carrers i carrerons adjacents, entre els quals Sant Miquel, Sobrerroca, el Carme i les places Infants i Europa. La concentració ha inclòs els parlaments de diverses persones que van participar diumenge en els preparatius i en l'organització del referèndum i ha tingut un record especial per les càrregues policials que hi va haver a Sant Joan de Vilatorrada i a Fonollosa.

A l'inici de l'acte, s'ha retirat la bandera espanyola que onejava a la teulada de l'Ajuntament, de manera que ha mantingut la bandera municipal, la senyera i l'europea.