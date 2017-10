Les 515 noves places de zona blava s'estrenen amb avisos en lloc de multes

L'ampliació de la zona blava de Manresa s'ha estrenat aquesta setmana a mig gas: amb molts dels parquímetres de les noves places inoperatius fins dilluns al vespre (malgrat que dilluns era el dia de l'estrena oficial), i amb els vigilants d'Eyssa informant i sense sancionar els conductors que no paguen per aparcar en alguna de les noves places pintades de blau. De fet, l'Ajuntament de Manresa ja va explicar que no se sancionaria els conductors que cometessin infraccions en les places noves sinó que se'ls faria arribar un avís.

Dilluns al matí, quan es posaven en marxa les 515 noves places, els parquímetres estaven tancats i, per tant, inutilitzables. Qui aparcava, per exemple, en una de les places del carrer de Carrasco i Formiguera, no podia posar cap moneda a la màquina encara que volgués, perquè estaven cobertes per una tapa metàl·lica.

D'altra banda, també dilluns, es va obrir el període, que s'allargarà entre una setmana i deu dies, en el qual els treballadors de l'empresa Eyssa no sancionaran els conductors que no treguin el tiquet, sinó que es limitaran a informar. En aquest sentit, l'Ajuntament té previst dur a terme una intensa campanya de comunicació per tal que els ciutadans s'acostumin a les noves tarifes i a les noves zones habilitades. Passat aquest període, que finalitzarà a «l'entorn del dia 12 d'octubre», segons fonts municipals, Manresa perdrà definitivament fins a 515 llocs d'aparcament gratuït, que se sumaran als 668 de zona blava que ja existien i deixen un total de 1.183 places de zona blava.

Durant el matí de dilluns, tot i la permissivitat per aparcar sense haver de pagar ni un cèntim, al carrer Aragó (que no és especialment llarg), aquest diari va comptar fins a tres places de zona blava buides, cosa impensable abans de l'estiu, quan la pintura blava encara no havia fet acte de presència al vial. En canvi, al carrer de Carrasco i Formiguera totes les places eren plenes, i pràcticament sense moviment de vehicles.



Conductors: a favor i en contra

Aquest diari va preguntar a conductors que eren dilluns al carrer de Carrasco i Formiguera què pensaven de l'ampliació de la zona blava a Manresa. Patrícia Arpa, una manresana que era dins el seu cotxe estacionat al carrer, explicava a aquest diari que era «plenament conscient» que aparcar en aquell vial seria de pagament al cap d'uns dies. Arpa es va mostrar molt crítica amb l'increment de places a Manresa i va argumentar que «no em sembla bé haver de pagar per venir al centre de la ciutat perquè considero que perjudica els comerciants». De fet, Arpa fins i tot valorava la possibilitat d'anar «a comprar a un altre lloc on sigui més fàcil aparcar, un cop s'hagi de pagar».

Una de les persones afortunades que dilluns també van trobar una plaça d'aparcament lliure al carrer de Carrasco i Formiguera va ser la Montse, una manresana establerta a Solsona, que troba pros i contres a l'ampliació de la zona blava, ja que, segons el seu parer, per una banda, «afavoreix la rotació de vehicles, i resulta més fàcil aparcar», però per l'altra, «perjudica els treballadors de la zona, que perden molt temps buscant aparcament».

Dues amigues veïnes del barri, totes dues conductores habituals, discrepaven dilluns mentre esmorzaven en una terrassa del carrer de Carrasco i Formiguera sobre la conveniència d'implantar aparcaments de zona blava al seu barri. Lluïsa Díaz és del parer que l'ampliació de l'aparcament regulat al seu carrer «serà positiva, sobretot per a la gent que va al CAP Bages i no troba mai lloc per aparcar a prop». En canvi, Maria Dolors Carrascosa, que també viu al Carrasco i Formiguera, es mostrava completament en contra de l'ampliació de l'aparcament regulat i argumentava que «els manresans ja paguem massa per a tot».