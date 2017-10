Althaia i Ampans organitzaran a Barcelona un congrés europeu sobre salut mental

Arxiu Particular

Professionals d´Ampans i Althaia amb el Dr. Roger Banks, president de l´entitat organitzadora Arxiu Particular

Althaia i Ampans seran els organitzadors del 12è Congrés de l'Associació Europea de Salut Mental en la Discapacitat Intel·lectual (EAMHID), que se celebrarà a Barcelona del 23 al 25 de maig del 2019. Un congrés que afronta la problemàtica que fins no fa pas gaire les persones amb discapacitat intel·lectual que, a més, tenien algun trastorn mental o de conducta, no veien ateses les seves necessitats de manera adequada, en part, perquè aquestes dificultats afegides no es detectaven o es feia tard.

Així s'ha decidit en l'11a edició d'aquest Congrés, que ha tingut lloc a Luxemburg, on s'ha aprovat que Barcelona sigui seu del proper Congrés a proposta d'Althaia i Ampans.

A més del relleu en l'organització del proper congrés, l'equip de professionals d'Althaia i d'Ampans ha presentat dues ponències: una sobre l'aliança de les dues institucions, 25 anys de treball col·laboratiu per millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual; i l'altra sobre prevalença dels trastorns de la conducta en infants i joves amb i sense discapacitat intel·lectual.

L'assemblea general ha servit per aprovar la renovació d'una part del Comitè executiu d'EAMHID. Han estat escollits per formar-ne part el Dr. Pere Bonet, director de la Divisió de Salut Mental de la Fundació Althaia, i Alba Cortina,

directora de l'escola d'educació especial Jeroni de Moragas d'Ampans. Completen l'equip de professionals present a Luxemburg Janeta Camps, directora del Servei de llars-residència d'AMPANS; David Simó, membre de l'equip itinerant de suport a la conducta d'AMPANS i suport a la Recerca; la Dra. Àurea Autet, Cap de Servei de Psiquiatria Infantil i Juvenil d'Althaia, i la Dra. Laura Plans, psiquiatra especialitzada en discapacitat intel·lectual de la mateixa institució.



Alteracions de Conducta

D'altra banda, el IV Congrés Estatal sobre Alteracions de Conducta se celebrarà els dies 9 i 10 de novembre a Manresa i tractarà de Conducta i Autisme.

"Conducta i Autisme. De l'experiència a l'evidència" és el títol de la quarta edició del Congrés Estatal sobre Alteracions de Conducta, que organitzen conjuntament Althaia i Ampans i que se celebrarà els dies 9 i 10 de novembre a Manresa. El Congrés tractarà a fons les alteracions de la conducta que presenten infants, adolescents, joves i adults amb Trastorn de l'Espectre Autista (TEA).

L'objectiu central de l'esdeveniment, que tindrà lloc entre els teatres Kursaal i Conservatori, és promoure el suport i l'atenció a les persones amb TEA que presenten alteracions de conducta. El Congrés s'adreça especialment a professionals, estudiants i famílies de persones amb discapacitat i/o TEA.