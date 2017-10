La Fira del Vehicle d'Ocasió dobla la seva oferta posant a la venda més de 400 vehicles

La Fira del Vehicle d´Ocasió que se celebrarà aquest cap de setmana al Palau Firal de Manresa creixerà de manera notable respecte anteriors edicions, posant a la venda més de 400 vehicles de més d´una vintena de marques. Això suposa duplicar l´oferta que havia tingut la fira fins ara, i omplir tots els espais tant de l´interior com de l´exterior del Palau Firal. A la fira hi haurà representació de 23 marques automobilístiques diferents a través dels seus concessionaris oficials al Bages, i també hi seran presents 8 empreses locals dedicades a la compravenda de vehicles. La Fira del Vehicle d´Ocasió és organitzada pel Grup Automoció Manresa amb el suport de Fira de Manresa.

Vehicles seminous, d´ocasió, de quilòmetre 0, de gerència... L´oferta serà molt variada tant pel que fa a la tipologia de vehicle com al seu preu i antiguitat. En aquest sentit, cal assenyalar que en aquesta edició de la fira els visitants podran trobar-hi des de vehicles utilitaris fins a autocaravanes, furgonetes, SUV i fins i tot algun vehicle elèctric.



Sorteig de 3.000 euros entre els compradors



Com ja és habitual, totes les persones que comprin un vehicle durant el cap de setmana de fira participaran en el sorteig de 3.000 euros. La Fira del Vehicle d´Ocasió vol convertir-se enguany en un autèntic referent a la comarca per a tothom qui busqui una bona oportunitat a l´hora de comprar-se un vehicle, oferint ofertes molt competitives i una gran varietat de propostes. La fira es podrà visitar al Palau Firal de Manresa els propers dissabte 7 i diumenge 8 d´octubre, de 10 del matí a 8 del vespre, amb parking i entrada gratuïta.