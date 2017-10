La mort i el dol uneix totes les creences religioses i espirituals

Davant la mort, plora amb el que plora, recomanen els Testimonis de Jehovà. És la vida abans de la vida, consideren els musulmans. El pas cap a la resurrecció amb el cos unit per sempre amb l'ànima, pensen els mormons. La tradició hinduista, en canvi, creu en la reencarnació. Totes aquestes reflexions es van abocar en una taula rodona a Manresa en la qual van participar representants de diferents religions i creences, que van exposar el tema de la mort i el dol en les diverses tradicions.

Va quedar clar que el tema de la mort i el dol interessa, perquè la sala d'actes del Casino on es va celebrar era plena. També va quedar clar, segons l'opinió dels experts que hi van participar, que la mort ara és un tabú a la societat, quan «l'única certesa que hi ha és que morirem», va afirmar Josep París, del Grup Mémora. «Sembla que haguem matat la mort», va dir.

L'acte el va organitzar Mémora, el Grup de Diàleg Interreligiós de Manresa i l'Associació Unesco per al Diàleg Interreligiós, amb motiu de la presentació de la primera guia de cerimònies funeràries titulada Duellum.

De la mort i del dol en van parlar Carles Puig, dels Testimonis de Jehovà; Ismael L'Aziri, musulmà; Ruth García, dels mormons, i Alfred Matarín, de Brahma Kumaris, de tradició hinduista.

Puig és qui va dir que s'ha de plorar amb els qui ploren perquè la millor forma d'empatitzar amb una persona que pateix per una mort és «situar-nos al seu nivell».

Vida i mort són inseparables per a l'islam, va explicar L'Aziri. «Sovint li donem un pes negatiu, i a l'islam no és així». Va afirmar que la mort «és la vida abans de la vida» i que forma part dels designis d'Al·là, que és qui «dóna la vida, la mort i la resurrecció». Va citar l'Alcorà, que diu que «cap ésser humà no mor sense permís d'Al·là». El profeta Mohamed pregonava que «els homes estan dormint i es desperten amb la mort».

L'Església de Jesucrist dels Sants dels Darrers Dies, els mormons, creu en la resurrecció. «Tornarem a tenir cos», més perfecte que l'actual, sense malalties ni patiments, «unit per sempre a l'ànima», segons Ruth García.

La tradició hindú creu en la reencarnació, va explicar Alfred Matarín, de Brahma Kumaris. «Amb el naixement obrim un parèntesi. Amb la mort es tanca». Es regeixen pel kharma: al final de la vida física es fa balanç de les coses bones i de les dolentes que s'han fet, i el resultat «serà el punt de partida del nou camí».

El que és comú en totes les creences i religions és el dolor que causa una pèrdua.