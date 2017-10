Alumnes europeus presenten a Manresa projectes d'APPs

Durant cinc dies es va celebrar a Manresa l'Erasmus Plus Conference. Stem by Art. Programming Mobile Phone Applications amb l'Escola Fedac (l'antiga Dominiques) com amfitriona.

Erasmus Plus és un programa europeu d'educació que vol impulsar les perspectives laborals i el desenvolupament personal per tal de dotar a l'alumne de les capacitats necessàries per accedir al mercat laboral i desenvolupar-se en la societat actual i futura.

Les escoles participants convidades per Fedac Manresa provenien de la República Txeca, Grècia, Bulgària i Romania, a més a més de les d'Eslovènia i Turquia que van participar del congrés en streaming. El congrés tenia com a eix central la programació d'aplicacions mòbils fetes per alumnes de segon de secundària.

En els cinc dies que va durar la trobada, es va combinar l'aprenentatge, amb tallers a l'UPC Manresa, una visita a Cosmocaixa i al Museu de la Ciència i la Tècnica de Terrassa junt amb activitats de descoberta del territori com una visita guiada per Manresa, una excursió a Montserrat i una altra a Barcelona.

L'acte central i mes important de la setmana va tenir lloc a l'Auditori Plana de l'Om, on es va fer una conferència que va comptar amb l'assistència del cònsol de Grècia i una representant del consolat de la República Txeca, a més de la regidora d'educació de l'Ajuntament de Manresa, Mercè Rosich.

La setmana va cloure amb una festa de comiat a l'escola Fedac Manresa on hi va haver, entre altres, exhibicions de balls, mostra de folklore català a càrrec de l'Esbart Manresà, espectacle de foc on responsables de la Patum de Berga van ensenyar com es vestia un ple i un sopar aperitiu.