Comença el concurs «Les Bases a l'aparador» en 68 comerços

El concurs «Les Bases a l'aparador» arrenca avui, en el marc dels actes commemoratius del 125è aniversari de les Bases de Manresa, amb la participació d'establiments comercials de la ciutat que exhibiran fotografies històriques als seus aparadors.

Els participants hauran d'omplir una butlleta on figuren les 34 fotografies i escriure-hi el nom del comerç on es troba cadascuna. Les butlletes es podran lliurar a l'Oficina de Turisme fins al 31 d'octubre. Entre els qui hagin encertat totes les fotografies, el dia 2 de novembre, a la mateixa Oficina de Turisme, es farà un sorteig de tres vals de compra de 100 euros per gastar en qualsevol dels 68 comerços que hi participen. L'endemà, el dia 3, es farà públic el resultat del sorteig.

Les imatges mostren com era la Manresa d'aquella època.