Commemoració dels 90 anys del Lluís de Peguera, diumenge

L'institut Lluís de Peguera de Manresa comença diumenge la commemoració del seu 90è aniversari.

Ho farà amb una visita guiada al centre a càrrec d'Enric Masana, delegat del Col·legi d'Arquitectes al Bages-Berguedà, entre 2/4 de 12 i 2/4 d'1 del migdia, en què es podrà veure exposada a la biblioteca una maqueta de l'edifici projectat per Alexandre Soler i March. El recorregut enllaçarà amb la presentació de la publicació de Pere Gasol «Pinzellades d'història» i la intervenció de l'historiador Francesc Comas. A la 1, música amb el grup Rostolls i, tot seguit, un espectacular pastís de xocolata que ha elaborat expressament per a l'ocasió la pastisseria Perarnau. Els visitants podran comprar, a més, un vi que Collbaix ha fet expressament per a la celebració del 90è aniversari.