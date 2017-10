La nova zona blava buida de vehicles carrers abans completament atapeïts

La pintura blava, els parquímetres en ple funcionament i els famosos senyals de la mà amb la moneda han aconseguit desterrar els cotxes que ocupaven els carrers on s'han implantat les 515 noves places de zona blava de Manresa. Ahir, igual que abans-d'ahir, la imatge era inèdita: vials on abans era impossible trobar mitja plaça d'aparcament (fos l'hora que fos), on en alguns casos els vehicles estacionats no es movien ni un mil·límetre durant setmanes, han quedat nets de cotxes, amb abundants places lliures i metres de sobres per no haver de maniobrar fins a l'extenuació.

El dràstic canvi de paisatge arriba, fins i tot, abans que l'empresa concessionària, Eyssa, hagi començat a sancionar els conductors que no treuen el tiquet. Durant aquesta setmana i fins a mitjan la que ve, els vigilants de la zona blava no deixen una multa al parabrises del vehicle de qui no ha pagat, sinó que es limiten a deixar-los un avís estrictament informatiu.

Un dels exemples que il·lustren més clarament aquesta buidor de vehicles en vials del centre de Manresa és el de Carrasco i Formiguera (el més llarg on s'han pintat les noves places d'aparcament regulat), on ahir cap a 2/4 de 12 del migdia aquest diari va comptar-hi fins a 43 places de zona blava lliures. Dilluns, quan en teoria ja havia entrat en servei el nou aparcament regulat però els parquímetres encara es mantenien tancats, en canvi, només hi havia un parell de places buides. I, abans de l'estiu, el contrast encara era més gran, ja que costava trobar no només llocs d'aparcament lliures, sinó vehicles que es moguessin del lloc on estaven estacionats durant hores. Per aparcar al Carrasco i Formiguera s'ha de pagar la tarifa cara, d'1,70 euros l'hora.

Un altre carrer llarg que ha estat pintat parcialment amb places de zona blava és el de Jacint Verdaguer. En aquest cas, malgrat que és de tarifa reduïda (1,50 euros l'hora), l'aspecte del vial és molt semblant al del Carrasco i Formiguera, i tenia una ocupació que ahir a 2/4 d'11 del matí era del 50%, una situació impensable fa només una setmana.

El curt carrer de Joan Jorba, molt a prop del Jacint Verdaguer, és dels que mostren un aspecte més desèrtic. Aquest diari hi va comptar ahir abans de les 11 del matí deu places lliures i només quatre de plenes.

Una buidor similiar hi havia també en carrers on la zona blava s'ha estrenat aquesta setmana, com per exemple el carrer de Súria, el d'Aragó, el carrer de Camps i Fabrés o el passatge del Ferrocarril, en els quals els cotxes estacionats es podien comptar, en cada un d'ells, amb els dits d'una mà.

El contrapunt el posava ahir el carrer de l'Era Firmat. Tampoc no gaire llarg, aquest vial no arribava a l'ocupació plena però s'hi aproximava.