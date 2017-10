Set entitats reclamen a l'Ajuntament de Manresa un pressupost més social

Les entitats ciutadanes CCOO, Càritas Manresa, Creu Roja Manresa, FAVM, UGT, PAHC Bages i la Plataforma en defensa de les pensions públiques i els drets de la gent gran de Manresa, demanen a l'equip de govern municipal que en els pressupostos de 2018 es tingui especial cura en un llistat d'aspectes socials i que, en la mesura del possible, s'hi dediqui l'esforç econòmic que calgui per fer-los efectius.

Es tracta d'un nou intent d'incidir en el disseny del pressupost municipal després que el de l'any passat no ho aconseguís.

Proposen assegurar que les beques de menjador escolar siguin suficients en quantia i cobertura, per garantir un àpat saludable i un espai educatiu als migdies als centres educatius durant el curs escolar, i també al llarg dels mesos que no hi ha escolar, a tots els infants que ho necessitin, amb independència de quina sigui la seva situació administrativa, tinguin o no NIE. Establir quins centres educatius cobriran, al llarg del mesos d'estiu, Setmana Santa i Nadal, l'àpat saludable a tots els infants que ho necessitin, així com un espai d'esbarjo.

Establir acords amb els centres escolars i/o les AMPES per garantir un mínim de sortides i colònies escolars perquè cap infant en edat d'escolarització en quedi exclòs per motius econòmics. Cal preveure uns 1.000€ per escola per poder disposar-ne i resoldre els problemes que hi hagin de forma immediata.



Millorar l'atenció a la dependència

Increment dels recursos que es destinen a l'atenció domiciliària de les persones amb dependència per tal de poder atendre més usuaris i incrementar el nombre d'hores d'atenció a les persones que ja reben el servei actualment.

El pressupost municipal 2017 consigna al voltant de 820.000 euros pels diversos serveis d'atenció a domicili (teleassistència, SAD i menjars a domicili) dels quals aproximadament la meitat són finançats amb recursos d'altres administracions i la resta a càrrec dels recursos propis municipals.

Consideren que el pressupost 2018 hauria de contemplar un increment del 50% de la quantitat que hi aporta l'Ajuntament. D'altra banda, el pressupost 2018 hauria d'incloure recursos per tal de reforçar la unitat de dependència amb un altre tècnic/ca dedicat a aquest tema, per tal d'agilitzar l'elaboració dels plans individuals de les persones que sol·liciten ajuts a la dependència.

Dotació de recursos suficients per activar un pla de xoc d'habitatge gestionat per l'Ajuntament. Crear una comissió de seguiment, amb les entitats socials: Càritas Arxiprestal Manresa, Creu Roja, PAHC Bages, FAVM, CCOO, UGT i la Plataforma en defensa de les pensions públiques i els drets de la gent gran de Manresa.

Aquest pla de xoc hauria de prioritzar les necessitats de les llars que tenen uns ingressos iguals o inferiors a l'indicador de renda de suficiència de Catalunya (664€ un membre, 996€ dos membres i 100€ més per fill afegit fins al tercer fill). I que pateixen les problemàtiques següents: les persones, famílies i/o unitats de convivència que no tenen sostre, que viuen en habitatges degradats, sense serveis bàsics i/o que malden amb acolliments inestables/intermitents.

La posta en marxa de la Sindicatura de Ciutat. Argumenten que l'any 2016 a Catalunya hi havia 43 Ajuntaments que disposaven del defensor del ciutadà.

L'elaboració d'un programa de formació per aturats amb recursos propis de l'ajuntament i no dependre exclusivament dels recursos d'altres administracions. També propiciar que la recaptació d'impostos i taxes municipals prevegin descomptes i moratòries per les persones i famílies més vulnerables, més enllà del que preveu la normativa estatal. I que la base de càlcul del sistema de tarifació social, sigui el que proposa el Parlament de Catalunya i el Pacte de ciutat, amb base a un salari mínim de 1.000 euros

incrementar la dotació d'educadors de carrer perquè treballin amb adolescents i joves detectant i incidint en el problemes de convivència que hi ha als barris de la ciutat. ?Altres mesures serien afavorir l'accés de la ciutadania a tots els equipaments de la ciutat;perquè treballin amb adolescents i joves detectant i incidint en el problemes de convivència que hi ha als barris de la ciutat. Consideren necessari disposar d'una partida oberta amb un fons de previsió per cobrir eventualitats i emergències socials, la crreació d'una unitat de baremació dins del departament de serveis socials per descarregar els professionals de les tasques de control del barems per accedir als diversos tipus d'ajudes i la contractació per tasques de peonatge en serveis públics, de persones vulnerables tutelades pels serveis socials, plans d'ocupació accessibles per a gent en situació d'atur de llarga durada i nois i noies que encara no s'han incorporat al mercat de treball amb baixa qualificació laboral.

Per tal de tenir una base sòlida d'actuació proposen la realització d'una auditoria social pel que fa l'habitatge i infrahabitatge, l'emergència alimentària, la infància, la joventut al carrer, l'atur de llarga durada, etc.

I, tot seguit, fer la pertinent dotació de recursos per la posta en marxa d'un observatori social que aporti dades per tal de conèixer l'evolució dels principals indicadors socials de la ciutat, avaluar l'impacte de les polítiques públiques i adaptar-les a les necessitats emergents

?El document conclou amb la petició de disposar d'unes places d'alberg per a transeünts durant tot l'any, redactar-ne el reglament d'ús i sobretot fer-ne publicitat en punts estratègics com poden ser Renfe i Catalans, estació d'autobusos i altres. Per exemple, concertar-les amb la Fundació Tomàs Canet