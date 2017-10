Els 61 parcs infantils que hi ha a Manresa tenen pendents actuacions de millora

Manresa té 61 parcs infantils i, segons un estudi elaborat per l'Ajuntament, tots tenen pendents inversions de millora, siguin més o menys quantioses.

El número 1 del rànquing pel que fa a necessitat d'inversió és l'àrea de joc infantil de la plaça Espanya amb 59.988 euros i la que menys diners requeriria seria la de la zona de la Florinda, amb 122 euros.

L'estudi realitzat per l'Ajuntament detalla el cost econòmic que caldrà destinar a cadascun d'ells, per tal de deixar les àrees de joc en bones condicions.

Per una part analitza la millora dels paviments de les àrees (que caldria afrontar a mitjà termini) i, també, el cost de reparació dels elements de jocs existents (que caldria afrontar a curt termini).

Aquesta llista està inclosa dins de les actuacions presentades en l'àmbit de l'Auditoria de l'Espai Urbà.

584.000 euros d'inversió

En total, calen gairebé 600.000 euros d'inversió, dels quals 145.000 euros per a la millora dels elements de joc i 439.000 euros és el cost de millora del paviment.

Així que la part del lleó de la inversió que es necessita és per posar els paviments al dia més que no pas per canviar o reparar jocs.

La situació del parc de la plaça Espanya no és representativa de la situació general. De fet, aquest espai necessitaria ell sol un terç de la inversió total requerida per a la millora dels jocs de la ciutat: 38.488 euros del conjunt de 120.118 euros totals (xifres sense IVA). I si s'hi afegeixen els 21.500 euros per al paviment surt la xifra ja esmentada de gairebé 60.000 euros, el 10% del total de la inversió prevista.

En segona posició hi ha el parc de Sant Ignasi, amb prop de 29.000 euros d'inversió, seguit del de la plaça de la Pau de la Font dels Capellans (22.500 euros).

8.430 metres quadrats

Pel que fa a la superfície total sobre la qual cal actuar són 8.430 metres quadrats.

Si l'anàlisi es realitza pels jocs en mal estat, després del parc de la plaça Espanya vindria el de la plaça Catalunya (4.130 euros). Si es posa la lupa en l'estat del paviment, el del parc de la plaça Espanya no és el que requereix més inversió, l'Ajuntament s'hauria de gastar el mateix que al parc de la plaça de la Pau de la Font dels Capellans i menys que al parc de Sant Ignasi. Es tracta d'una situació ben lògica perquè el parc de Sant Ignasi té 600 m2 sobre els quals actuar i els de la plaça Espanya i de la Pau 500 m2 cadascun. Són els parcs més grans els que requereixen una inversió més substancial.

Però de la mateixa forma que hi ha àrees de joc que necessiten que s'hi aboquin quantitats significatives de diners també n'hi ha una desena en què la inversió seria inferior a mil euros, segons l'estudi municipal, com les de la Florinda, parc Vila Closes, carrer Aneto, carrer Collbaix, parc de la Reforma i la Balconada (bloc 21-22), entre d'altres.

Jocs de fa 25 anys

L'Ajuntament de Manresa té previst l'any vinent la millora i remodelació del parc infantil de la plaça Espanya, un espai amb jocs infantils instal·lats l'any 1992 i que té el joc principal inutilitzable.