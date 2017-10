Les cadires de la Rosita també seran gratuïtes el pròxim estiu

L'Ajuntament de Manresa repetirà l'experiència i l'any vinent tornarà a instal·lar les populars cadires de la Rosita al Pere III per seure-hi de forma gratuïta, igual com ha passat aquest estiu. Enguany les cadires les va col·locar l'Ajuntament a través de l'organisme que promou el turisme a la ciutat. Fins ara, seure-hi costava 50 cèntims però pràcticament estaven buides. Enguany han sigut un dels hits de l'estiu.

L'Ajuntament de Manresa ha fet un balanç positiu de la resposta que ha tingut la iniciativa i ha decidit repetir-la l'estiu vinent, segons el segon tinent d'alcalde i regidor d'Habitatge, Barris i Turisme, Joan Calmet.

La propietarà de les cadires, Rosa Cases, coneguda popularment com la Rosita de les cadires, va morir el mes de gener passat. Al seu testament va deixar escrit que deixava les cadires a la ciutat. Per aquest motiu l'Ajuntament de Manresa va decidir instal·lar-les igualment, però que es poguessin utilitzar gratuïtament. «Vam prendre una decisió molt coherent amb el que tocava», ha explicat a Regió7 el regidor Calmet. «Rosa Cases va prendre la decisió de donar-les a la ciutat, i hem interpretat que la seva voluntat era que es mantinguessin». Per a Calmet, no va fer la donació perquè les cadires es quedessin en un magatzem.

Gent a totes hores

Per al regidor, col·locar-les i poder-ne fer un ús gratuït ha tingut una molt bona resposta. «Sempre hi ha hagut molta gent, a totes hores». L'únic «dubte que teníem era si es podria generar algun conflicte a la nit, però no hi ha hagut cap mena de problemàtica relacionada amb les cadires». Per tots aquests motius la voluntat de l'Ajuntament és repetir l'experiència l'estiu vinent.

De la gestió se n'ha fet càrrec Fira Manresa, que gestiona la promoció turística de la ciutat. «Ens hem limitat, cada dia a primera hora del matí, a passar l'escombra, netejar les cadires i alinear-les. S'ha fet cada dia però no ha suposat un esforç important», segons Calmet. En canvi el rendiment que se n'ha tret ha sigut positiu, comenta. «Tot i que sembli un tema menor, té molt simbolisme», ha afirmat. Les cadires són al Pere III des de final del XIX.

Enguany es van instal·lar a mitjan juny i s'han retirat aquesta setmana. Se n'han col·locat 272 de les 430 que va llegar Rosa Cases. Una quarantena havien de ser reparades, i una tercera part no es van instal·lar a petició de les terrasses i per millorar la mobilitat a la cruïlla del Passeig amb el carrers Casanova i Arquitecte Oms.