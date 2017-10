Els Comitè de Defensa del Referèndum de Manresa explicarà com s'organitzaran les mobilitzacions

El Comitè de Defensa del Referèndum de Manresa ha convocat per demà, diumenge, quatre assemblees a Manresa per explicar com s'organitzaran les properes mobilitzacions. Els comitè va coordinar fa una setmana les mobilitzacions i els actes en els col·legis electorals per defensar els punts de votació en previsió de que vingués la policia a requisar les urnes.

A les 7 de la tarda, en les diferents assemblees, els responsables del comitè explicaran perquè es van constituir i com es coordinarà a partir d'ara la mobilització ciutadana.

«L'objectiu és defensar el resultat del referèndum i fer feina a nivell de de barris», explica Miquel Coma, membre del comitè. L'ens ha dividit Manresa en zones, i ha convocat assemblees a les places Catalunya, de la Reforma, la Pau i a la Gespeta.

A part d'explicar com es coordinarà les mobilitzacions a nivell de barris també es parlarà de properes mobilitzacions. «Actuem sobre la marxa, perquè no sabem encara què passarà, però hem de tenir en compte que dimarts hi haurà el ple al Parlament per parlar del referèndum», explica Coma.

Per millorar la coordinació de les protestes ciutadanes, dimarts, en la jornada de vaga, el Comitè de Defensa del Referèndum es va organitzar les actuacions des dels barris.