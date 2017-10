L'Ajuntament deixa a zero la llista d'espera del Servei d'Ajut a Domicili Municipal

L'Ajuntament de Manresa ha eliminat la llista d'espera del Servei d'Ajut a Domicili Municipal amb la incorporació de 50 noves persones usuàries d'una forma progressiva al llarg de l'any, segons un comunicat del consistori.

L'any 2016 se'n van atendre 229, i aquest any s'arribarà a les 279 gràcies a un increment d'hores ofertes del servei anual, fins a les 3.125, i a un pressupost de 60.000 euros més. Casdascun dels usuaris rep un servei d'entre 10 i 15 hores mensuals.

El servei d'ajut a domicili té com a principal missió permetre el manteniment en el propi medi d'aquelles persones o famílies que pateixen algun tipus de dependència o alguna limitació en el seu nivell d'automonia funcional, ja sigui de caràcter temporal o permanent.

També té la tasca de donar suport social a les famílies amb una situació de manca d'autonomia personal, dificultats de desenvolupament o amb problemàtiques familiars especials.

El servei té diverses funcions com la preventiva, l'assistencial o l'educativa. La preventiva té la missió de detectar i evitar conflictes, crisi, processos de deteriorament de la situació de persones ateses i poder actuar abans que aparegui o s'agreugi la seva problemàtica.

En el vessant assistencial es dóna suport directe als usuaris per necessitats que ja han aparegut a causa de dificultats, limitacions, dependències funcionals o manca d'habilitats i capacitats davant la seva situació actual.

Finalment té una funció educativa, ja que també es treballen aspectes com l'adquisició d'hàbits de conducta, capacitats i habilitats bàsiques amb l'objectiu de potenciar el desenvolupament de les persones ateses.

El servei està dirigit a persones amb dependència física, psíquica o social que viuen soles sense suport familiar o relacional; famílies que per diferents circumstàncies necessiten un suport temporal per satisfer les necessitats bàsiques als menors o persones depenents del seu nucli de convivència; i persones soles o en parella que pel que sigui necessiten suport temporal a domicili per satisfer les seves necessitats bàsiques.

El servei el porten a terme 28 treballadores familiars que realitzen aquestes tasques als domicilis particulars dels usuaris.