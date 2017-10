La nova rotonda de la Bonavista s'obrirà al trànsit la setmana del 16 d'octubre

La setmana del 16 d'octubre la nova rotonda de la Bonavista s'obrirà al trànsit parcialment. D'entrada només funcionarà un carril, i ja es podrà fer la connexió directa entre el Passeig i la carretera del Pont de Vilomara.

D'aquesta forma es donarà per finalitzada la primera fase de les obres de la Bonavista, que s'han centrat en l'execució de la rotonda. Els treballs es van iniciar a principi del mes de juny passat. Els dos primers mesos es van dedicar a refer tot l'entramat de serveis que passen per aquest punt. Bàsicament la xarxa de clavegueram i el servei d'aigua potable. Posteriorment es van dur a terme els treballs a la superfície per tenir enllestida la rotonda.

De moment només s'obrirà un dels dos carrils que ha de tenir. Es donarà continuïtat a la carretera de Vic i es podrà anar directament del Passeig a la carretera del Pont.

Dimarts vinent començarà la segona fase de les obres. Per aquest motiu es tallarà la carretera de Santpedor, entre la Bonavista i el carrer Sant Antoni Maria Claret en sentit ascendent, tall que durarà dos mesos. En un primer moment hi intervindrà Aigües de Manresa. Posteriorment s'urbanitzarà tot l'entorn, amb voreres més amples i arbrat en tot aquest trajecte.