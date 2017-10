Busos urbans de Manresa són escenaris per al cant coral

Els usuaris del transport urbà de Manresa tenen aquests dies unes agradabilíssimes sorpreses: en qualsevol parada poden trobar un grup de persones que pugen al bus i, acompanyats d'una guitarra, comencen a cantar. I no ho fan pas malament.

Es tracta de grups corals dels barris que converteixen durant unes hores el bus urbà en un escenari coincidint amb la celebració de la Setmana de la Gent Gran. Els grups corals estan dirigits per Pep Torras i es tracta d'una activitat promoguda per la regidoria de la Gent Gran.

Les cares ensopides que normalment s'enganxen als vidres de l'autobús urbà canvien per unes altres de sorpresa i d'incredulitat quan els cantaires, majoritàriament d'edat avançada, entren als vehicles i comencen a cantar a l'uníson.

Els sons que són més habituals en el trajecte de l'autobús, com el soroll del carrer o els murmuris dels passatgers, es substitueixen per la melodia d'una guitarra i les veus d'un grup de veïns que ofereixen concerts sorpresa.

La improvisada audiència, que creix o decreix a mesura que avança el trajecte, aplaudeix i agraeix el canvi de rutina amb la inesperada assistència a un recital.

La iniciativa, que forma part de la celebració de la Setmana de la Gent Gran, aconsegueix que els viatgers taral·legin la tornada de les cançons a més de fer-los fotografies i vídeos per conservar un record del moment.



Més música, menys pastilles

L'objectiu de l'activitat és mostrar que la gent gran també es mou i que cantar estalvia moltes pastilles.

La Federació d'Associacions de Veïns de Manresa ha donat a conèixer que el dimarts 10 d'octubre es duran a terme dues activitats emmarcades dins la Setmana de la Gent Gran Activa.

Hi haurà cant coral a la línia L2 del bus urbà. A les 4 de la tarda surten de la parada del carrer del Bruc a l'alçada de l'escola Renaixença. El grup de Cant Coral de l'Associació de Veïns de la barriada Saldes- Plaça Catalunya, que durant el curs es troben al Centre Cívic Selves i Carner i que tenen com a director Pep Torres, oferiran als viatgers un repertori de cançons populars, donant exemple d'una de les moltes activitats que la gent gran pot fer per mantenir-se activa.

L'altra activitat tindrà lloc a2/4 de 5 de la tarda davant l'església de Crist Rei. El grup de tai-txi de l'Associació de Veïns Vic-Remei farà una exhibició de tai-txi per donar exemple d'una altra de les activitats que la gent gran pot realitzar per mantenir-se activa.