La CUP de Manresa trenca relacions amb Ciutadans

La CUP de Manresa ha decidit trencar relacions amb els regidors del grup municipal de Ciutadans a l'Ajuntament de Manresa. En un comunicat assegura que aquesta determinació ha estat presa "després dels fets ocorreguts les darreres setmanes al nostre país i veient la posició que Ciudadanos ha adoptat a Manresa i al conjunt del territori català, demanant, entre d'altres, l'aplicació de l'article 155".

Els regidors de la Candidatura d'Unitat Popular expliquen que, fins ara, la CUP de Manresa "sempre havia plantat cara políticament a les proposicions que Ciudadanos presentava als plens de l'Ajuntament. Tanmateix, es mantenien uns mínims en les relacions personals amb els seus regidors en els espais i reunions on s'hi coincidía".

La CUP creu, però, que el que "és personal també és polític i que els posicionaments de Ciudadanos, donant suport a la violència d'estat, han traspassat la línia vermella".

Per aquest motiu, els regidors de la CUP, ja en el darrer Ple Municipal, van decidir "no tornar a intercanviar paraules amb el Grup Municipal de Ciudadanos. No podia ser que després que C's donés suport públic al cop d'estat contra Catalunya els nostres regidors fessin com si no passés res a fora del Consistori".

Finalment, la CUP ha decidit formalitzar a través d'aquest comunicat la decisió que els seus regidors van prendre al seu moment i que compta amb el suport de tota l'assemblea local.