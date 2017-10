L'Ajuntament anuncia que PYMSA deixarà de tractar pals amb creosota el 5 de desembre

El dia 5 de desembre vinent serà el darrer que l'empresa Pymsa de tractament de pals amb creosota i sals hidrosolubles farà impregnació de la fusta amb creosota, considerada per la UE com un possible agent cancerígen. Així n'ha informat l'Ajuntament aquest migdia a veïns de l'empresa en una reunió que han mantingut al consistori. Pymsa està situada al barri de Valldaura de Manresa.

Entre altres, a la trobada hi han assistit l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent; el regidor d'Urbanisme, Marc Aloy, i cinc veïns que viuen en blocs situats al costat de l'empresa. Veïns que fa prop de 40 anys que van presentar la primera instància a l'Ajuntament demanant que obligués l'empresa a traslladar la seva producció a un altre lloc per no haver de patir a diari les pudors, el fum i el soroll que n'emana i que emet.

Segons sembla, i ha informat l'Ajuntament als veïns, l'empresa s'ha compromès a renunciar a la llicència per tractar els pas de fusta amb creosota i a cedir aquesta part de la seva producció a una empresa del País Basc. Si compleix, voldrà dir que continuarà fent tractament de la fusta amb sals hidrosolubles i que no quedarà resolt el tema del soroll, que és el que va portar l'Ajuntament a multar-la i a ordenar-li que aturés la seva producció.

L'empresa va obeir l'odre de l'Ajuntament d'aturar l'activitat durant l'agost, coincidint amb les vacances, però, amparant-se en una maniobra legal, va tornar a treballar amb normalitat passada la festa major, la qual cosa va portar el consistori a anunciar el mes passat que en faria el tancament de manera subsidiària, la qual cosa havia de portar a terme de forma imminent des de fa un parell de setmanes.

Aquesta tarda el consistori ha convocat una roda de premsa per donar aquesta i altra informació.