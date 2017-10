L'empresa HP mostra una exposició del projecte manresà Invulnerables

L'empresa HP organitza cada any a la seva seu de Sant Cugat del Vallès una jornada solidària que té per objectiu recaptar diners per donar suport a projectes d'entitats socials sense ànim de lucre. Una de les novetats de la darrera jornada, celebrada dissabte passat, va ser la inauguració d'una exposició del fotogràfica del programa solidari Invulnerables de lluita contra la pobresa infantil que es porta a terme a Manresa i a altres localitats de Catalunya, i que té com a principal impulsora sor Lucia Caram, que es va encarregar d'inaugurar l'exposició.

En la darrera edició de la jornada d'HP, gràcies a la participació de més de 2.500 persones -entre treballadors, familiars i amics, van recaptar 30.500 euros que, sumats a l'aportació de l'empresa, es van enfilar fins als 61.000 euros. Aquests diners es repartiran entre quatre projectes socials apadrinats per treballadors d'HP.

Quant a l'exposició, que serà itinerant, està formada per 24 instantànies realitzades pels fotògrafs Sunsi Albets, Joan Locubiche, Víctor López i Rubén Quintas. Totes mostren moments cuotidians de famílies amb infants que viuen una situació de vulnerabilitat amb la finalitat de conscienciar la societat, ajudar a combatre les desigualtats i garantir-los oportunitats.