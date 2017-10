El Peguera renova el seu compromís amb Manresa en el primer acte del 90è aniversari

Sorpresa. El pastís era una rèplica de l'edifici del Lluís de Peguera de xocolata. Va caldre donar alguns cops per destruir l'edifici per tal que tots els assistents poguessin degustar alguna de les parets o la teulada. Els amfitrions que van fer miques el pastís van ser tres exalumnes de més de 90 anys i tres dels primers cursos que estudien al centre. I és que amb la celebració, aquest diumenge, del primer acte del norantè aniversari de l'institut no només es va mirar el passat, sinó també es va pensar en el futur. Les activitats de la primera jornada de celebració també van servir per posar de palès el compromís del centre amb la ciutat.

«La celebració, que ha donat el seu tret de sortida, ha de servir per rememorar la història del centre i què s'ha viscut en les parets de l'institut Lluís de Peguera, però aquest repàs a la història ha de servir per encarar millor el futur i perquè surtin idees de quin centre volem», explicava a Regió7 la directora del Lluís de Peguera, Assumpta Pla.

L'emblemàtica Aula Magna, un espai que tot i ser modern transporta el visitant a altres temps amb la seva estructura i decoració, va acollir la presentació del llibre Pinzellada històrica de l'Institut Lluís de Peguera de Manresa, en el seu 90è aniversari (1927-2017), escrit per Jordi Basiana, Pep Castilla, Ignasi Puig i Pere Gasol. Precisament aquest últim, que és docent al centre, va ser l'encarregat de desgranar el contingut d'aquest repàs històric en forma de llibre davant un Aula Magna plena, amb professors, antics docents, alumnes i antics estudiants que volien participar en l'aniversari. També va parlar l'historiador manresà, Francesc Comas, que va recordar com la construcció de les instal·lacions no van ser fàcils. «Van començar el 1910, però van estar aturades deu anys per falta de diners», explicava.

Els judicis de la guerra



Tant Gasol com Comas, en el repàs històric del centre, van recordar que l'Aula Magna va ser l'escenari de judicis militars contra els represaliats republicans que no es van poder defensar davant del tribunal. En les respectives xerrades van reivindicar que en algun racó de la històrica sala d'actes hi hagi una placa que recordi aquests fets.

Tampoc van passar per alt que durant el conflicte bèl·lic, el Peguera també va servir com a hospital per a republicans ferits en el front d'Aragó. Dades històriques que demostraven que la història de l'institut ha estat molt lligada a la de la capital del Bages. També recordaven que el Peguera és «l'institut», perquè es va construir quan ni a Manresa ni a la resta de la comarca n'hi havia cap més.

Els participants van poder veure racons històrics del centre, una exposició amb treballs d'exalumnes, com un llibre de Núria Picas, un quadre de Joaquim Falcó o un disc de Gossos, entre molts d'altres. També s'ha projectat un vídeo de la història de l'institut.