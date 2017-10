El govern municipal de l'Ajuntament de Manresa treballarà el 12 d'octubre

Els membres de l´equip de govern de l´Ajuntament de Manresa, que formen CDC i ERC, aniran a treballar aquest dijous, 12 d´octubre, tot i que sigui festiu a l´estat espanyol, davant la situació política que viu el país.

Per donar resposta a les peticions plantejades pels treballadors i treballadores municipals, el govern també ha ofert la possibilitat que dijous puguin anar a la feina de forma totalment individual i voluntària.

En qualsevol cas, tant el govern com el personal municipal només faran feines de caràcter intern i no hi haurà servei d´atenció al públic.