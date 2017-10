L'Ajuntament de Manresa facilitarà al seu personal anar a treballar el dia 12 d'octubre

L'Ajuntament de Manresa ha informat al seu personal, davant les peticions que rebut de treballadors per saber si poden anar a treballar el proper dia 12 d'octubre, festa nacional d'Espanya, que farà tot el possible per tal que les persones interessades puguin accedir al seu lloc de treball. El consistori ha expressat que considera que anar a treballar o no per la festa de la Hispanitat és una opció "personal i voluntària de cadascú".

L'Ajuntament, malgrat facilitar l'accés al lloc de treball, vol deixar clar, però que, no donarà servei al públic i només es podran realitzar feines d'oficina a porta tancada; que no hi haurà compensació en dia de festa, hores extraordinàries o còmput per a les hores de la prolongació de jornada. D'altra banda, l'equip de govern ha informat que, en el seu cas, treballarà "amb normalitat",