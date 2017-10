L'Ajuntament preveu que PYMSA marxi de Valldaura abans d'acabar el mandat

«La fi del litigi entre PYMSA, l'Ajuntament i els veïns de Valldaura». Així va presentar, ahir, l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, l'acord a què han arribat amb l'empresa dedicada a la impregnació de pals de fusta amb creosota –considerada per la Unió Europea un potencial agent cancerigen– i sals hidrosolubles. A partir del 5 de desembre, PYMSA s'ha compromès a deixar de tractar els pals amb creosota de manera definitiva a les instal·lacions on es troba ara i, abans d'acabar el present mandat, el maig del 2019, l'Ajuntament preveu que hagi traslladat tota la seva activitat a fora del nucli urbà de Manresa. És la data que va posar Junyent.



Els veïns, incrèduls



Al matí, Junyent i el regidor d'Urbanisme, Marc Aloy, van informar d'aquestes novetats als grups a l'oposició, i a una petita representació dels veïns, que es van mostrar reticents a creure's quelcom que esperen des de fa anys. En resum, el que farà PYMSA serà renunciar a la llicència per tractar fusta amb creosota i externalitzar-ne la producció a una empresa del País Basc durant un any. Continuarà tractant la fusta amb sals hidrosolubles però, per fer-ho, haurà de demostrar que ho fa amb les emissions de soroll permeses; sense sobrepassar les que marca el mapa acústic com ha fet amb anterioritat.

Junyent va expressar la seva satisfacció per «aquesta solució consensuada», després de molts anys de lluita veïnal demanant el trasllat de la producció de l'empresa per no haver-ne de patir les pudors, els fums i el soroll. Molt en concret, pel fet de «posar fi a aquest tractament nociu, que teníem ganes que no estigués a la nostra ciutat». Va celebrar, alhora, que aquesta solució suposa «la continuïtat de l'empresa i, per tant, dels llocs de treball», entre 30 i 40, va dir, i que s'hi hagi arribat sense haver d'anar als jutjats.



Canvi de plans



Després d'un llarg estir- i-arronsa iniciat el 30 de juny amb l'expedient sancionador de l'Ajuntament, i quan semblava que el proper pas seria que aquest tanqués de manera subsidiària la producció de l'empresa, el regidor Aloy va explicar que s'havien esdevingut dos fets que havien canviat els seus plans. En primer lloc, «l'empresa presenta unes mesures cautelaríssimes al jutjat contenciós administratiu que són acceptades pel jutge, que ens diu que no podem fer efectiu el tancament subsidiari» i, «el més important, les negociacions que hem estat duent a terme intensament en aquests mesos donen els seus fruits i l'empresa presenta un escrit a l'Ajuntament amb un seguit de compromisos».

Aquests són: que «han signat un contracte d'externalització amb una empresa del País Basc per tal de fer el tractament de pals de fusta amb creosota». Els demana temps perquè aquesta empresa pugui assumir la feina i que «la data de cessament de la impregnació amb creosota sigui el 5 de desembre». A més a més, «perquè consti que hi volen renunciar definitivament, acordem que ho facin presentant una sol·licitud de modificació de l'activitat que actualment tenen i que hi renunciïn, amb la qual cosa ens assegurem que ja no pugui tornar a la nostra ciutat».



El 23 d'octubre, la data límit



Aquesta modificació de la llicència per tal que l'autoritzi l'Ajuntament l'han de presentar en deu dies hàbils; tenen temps fins al 23 d'octubre. Si compleixen com s'han compromès, «els contenciosos que tenim interposats al jutjat els suspendrem», va anunciar Aloy, que va recordar que podran continuar fer tractament de la fusta amb sals hidrosolubles, que «ja no està sotmès a un control periòdic perquè la incidència en el medi és molt menor, de baix risc». Va afegir que, tenint en compte que es deixarà de fer la impregnació amb creosota, que és «molt majoritària», això tindrà repercussions en el tema del soroll, «que també es veurà molt reduït». Per garantir-ho, «en aquesta llicència hauran de justificar que no sobrepassaran els límits de soroll i, posteriorment, s'haurà de comprovar un cop hi hagi l'activitat en curs», va puntualitzar.

Va anunciar que el proper pas és que l'empresa marxi del nucli urbà. «Ha de buscar, i nosaltres els ajudarem, i som coneixedors que hi està treballant, un indret adequat per tornar a reunir tota l'activitat». Ara, PYMSA fa l'emmagatzematge a Sant Joan i també tindrà activitat al País Basc fruit de l'externalització del tractament de pals amb creosota, la qual cosa li generarà una despesa econòmica imprevista, però molt menor a adaptar unes instal·lacions obsoletes i inadequades pel lloc on està.