Un monoplaça artesà per 17.500 euros

Un cotxe monoplaça de competició completament artesanal, amb peces fetes a mida en 3D de materials com titani per 17.500 euros. Amb aquest pressupost aportat per patrocinadors, estudiants de la Universitat Politècnica de Manresa han dissenyat i construït el vehicle que ha participat a la Formula Student al circuit de Montmeló de Barcelona. Per primera vegada el cotxe va passar totes les inspeccions i proves tècniques, fet que li va permetre córrer al circuit.

La Formula Student és una competició d'automobilisme d'equips universitaris d'arreu del món. L'equip de Manresa, Dynamics UPC, hi participava per segon any consecutiu. L'any passat no va superar les inspeccions tècniques i no va trepitjar el circuit.

L'objectiu de la temporada de Dynamics UPC era treure el màxim de punts de les anomenades proves estàtiques, és a dir, les tècniques. Van fer un bon paper. En la prova de pla de negocis, que consisteix en crear una empresa fictícia per buscar inversors per al vehicle, van quedar primers dels equips de combustió (l'altra categoria són els cotxes elèctrics) i onzens a la general. En aquesta modalitat hi participaven una trentena d'equips d'arreu d'Europa i un dels Estats Units.

Tot i que l'objectiu inicial de l'equip de la Politècnica de Manresa era treure el màxim de punts a les proves estàtiques «aquest any hem aconseguit molt més que això. Les vam passar i vam tenir temps de poder fer les proves dinàmiques i córrer al circuit», explica el responsable de Dynamics UPC a la prova, Alejandro Correa.

Així, el vehicle manresà va participar per primera vegada a tota la Formula Student. A la classificació final van quedar 25ns i primers dels tres equips catalans que hi van prendre part.