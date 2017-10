La multa de 30.002 euros per fer més soroll del permès continua vigent

El regidor d'Urbanisme, Marc Aloy, va recordar la cronologia d'un procediment que va definir com «complex». El desencadenant va ser el soroll. PYMSA va sobrepassar de manera reincident el màxim de 55 decibels permesos a on està, arribant als 66. Com que aquesta, la de la contaminació acústica, a diferència de la mediambiental, és una competència municipal, l'Ajuntament va decidir obrir-li un expedient sancionador que segueix el seu camí i que suposa per a l'empresa sengles multes de 15.001 euros, que haurà de pagar -pot presentar recurs- tot i la solució pactada.

El passat 30 de juny, l'Ajuntament va obrir un expedient sancionador a PYMSA en el qual li va incoar dues sancions. Una, per sobrepassar els límits de soroll permesos i, l'altra, per reincidir en aquesta falta, que no era la primera vegada que es produïa. Aquest expedient incloïa una mesura cautelar de cessament de l'activitat productiva de l'empresa fins que no solucionés el tema del soroll. PYMSA va presentar al·legacions en el termini d'audiència establert, que l'Ajuntament va desestimar, deixant-li una setmana de termini per tal que cessés l'activitat. Ho va fer en la data límit, el dijous 3 d'agost; el dia 7 d'agost va començar vacances, però, el 29 d'agost, els veïns van alertar que havia reprès la producció. L'Ajuntament ho va constatar mitjançant diverses inspeccions. Alhora, el mateix dia que va obrir, l'empresa va presentar un contenciós administratiu al jutjat on demanava al jutge que aixequés la mesura cautelar de tancament fins que no s'hagués resolt l'expedient sancionador i va demanar a l'Ajuntament el mateix. L'argumentari presentat no va ser acceptat pel consistori, que va resoldre el tancament subsidiari de l'empresa. Això va ser el 15 de setembre. L'empresa tenia fins al 25 de setembre per obrir la notificació abans que es fes efectiu aquest tancament. Entre la darrera setmana de setembre i la primera d'octubre, però, es van produir els dos fets esmentats en l'article principal que són els que canvien la direcció dels esdeveniments.