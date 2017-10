Contents però no del tot amb Puigdemont, a la plaça de Sant Domènec de Manresa

Contents, però no del tot. Les més de 800 persones, segons l´organització, que ahir van omplir la plaça Sant Domènec de Manresa per seguir en directe la compareixença del Carles Puigdemont van rebre amb aplaudiments, crits, braços alçats i fins i tot amb emoció l´afirmació del President que Catalunya es mereix ser un estat independent en forma de república. Es va fer el silenci, en canvi, quan a continuació va dir que la independència quedava ajornada per negociar. Al final, però, van tornar els aplaudiments.

A Sant Domènec el Comitè de Defensa del Referèndum (CDR) va instal·lar una pantalla en una de les bandes de la plaça per seguir en directe la compareixença de Puigdemont. Abans de les 6, l´hora que havia de començar inicialment l´acte al Parlament de Catalunya, ja hi havia gent. Entre ells un grup de Castellgalí. «Hi van repartir molta llenya», explicava un d´ells, en referència a la càrrega de la Guàrdia Civil el passat 1-0. «Havíem d´anar a Barcelona però al final no ha pogut ser i hem decidit venir aquí».

La pantalla estava connectada a TV3. 5 minuts abans de les 6 el senyal va marxar, i els assistents van recórrer automàticament a auriculars i mòbil per si de cas. Poc després es va resoldre el problema tècnic i els organitzadors van demanar a tothom que no utilitzessin el mòbil per evitar problemes amb internet. Crida inútil. La gent només teclejava nerviosament, enviava missatges, parlava o feia fotos.



Torna el senyal



Poc després el presentador de TV3 Toni Cruanyes va reaparèixer a la pantalla. Ho va fer per anunciar que la compareixença s´endarreria una hora. En un primer moment ningú no es va moure. Però així que a la televisió van passar a publicitat hi va haver gent que ja va començar a desfilar.

A poc a poc, però, la plaça es va anar tornant a omplir. «Quins nervis», deia una dona a l´expectativa. «Com allò que t´agafava abans d´anar a colònies», recordava. Una altra comentava que no estava gens nerviosa perquè «tinc molta confiança en Puigdemont». «Estic nerviós. No sé què dirà. Potser no ho sap ni ell», deia un jove mentre el seu mòbil treia fum.

De cop i volta es va tornar a interrompre el senyal just quan a la pantalla hi apareixia Josep Capella, un dels delegats de TV3 a Madrid. Un ohhhh sorneguer va ressonar a tota la plaça. En qüestió de segons va tornar el senyal, i uns minuts més tard hi va haver els primers aplaudiments coincidint amb l´entrada a l´hemicicle dels diputats de la CUP. Es van repetir amb més intensitat poc després quan Puigdemont va aparèixer a la sala de plens.



Comença la segona part



Després d´una hora llarga d´espera, a Sant Domènec va començar la segona part de la vetllada a l´aire lliure. Aquest cop enmig d´un escrupulós silenci per escoltar Puigdemoment.

Els aplaudiments van interrompre la intervenció del President diverses vegades. Com quan va tenir paraules d´agraïment a tothom qui va fer possible l´1-O, o quan es va adreçar en castellà a la resta de l´estat. A partir d´aquí la història ja és coneguda: aplaudiments i crits davant el missatge que Catalunya s´ha guanyat ser un estat independent, i certa sorpresa final davant l´anunci que la independència quedava suspesa per poder iniciar una etapa de negociació i diàleg.

En acabat el discurs la gent es va dispersar i es van formar grups per comentar la jugada. Hi havia qui esperava el to i el sentit de Puigdemont, i altres que haguessin preferit la DUI sense embuts.

«Entenc la independència ajornada, però he trobat a faltar que anunciés un termini concret», comentava un dels assistents a Regió7. Altres, en canvi, esperaven del President un missatge més contundent i una declaració ferma de la independència i la república, sense peròs ni condicions. «Hem d´anar a totes o no», afirmava un altre. «Un terme mitjà no val. Esperar ara quan la Unió Europea ja s´hi ha posicionat en contra no va enlloc». En un altre grup de gent un dels tertulians comentava que no estava sorprès per l´anunci de Puigdemont. «Hi havia qui deia que això podria ser possible». El del costat afegia que «els últims dies el deuen haver collat molt [a Puigdemont]. Ha de tenir una pressió brutal». Un tercer hi afegia que «anem pel camí correcte. Però hi hem d´anar amb pas ferm».

Poca gent es va quedar a escoltar la intervenció de la resta de grups. Després de Puigdemont va parlar la dirigent de Ciutadans, Inés Arrimadas, que va ser rebuda amb una sonora esbroncada general.