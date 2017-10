Manresa fa 7 anys que té la construcció de nous habitatges pràcticament a zero

La represa de l'activitat constructora no ha arribat a Manresa, que enfila la recta final de l'any amb, novament, una xifra gairebé nul·la de llicències demanades per fer habitatges.

Fins al 15 de setembre d'enguany s'havien fet els tràmits administratius per construir 6 pisos, un volum que contrasta amb els gairebé dos mil del 2006.

Durant tot l'any passat es van tramitar llicències per alçar 6 habitatges; l'any 2015, 10; l'any 2014, 8; l'any 2013 es va tocar terra amb 3; el 2012 van ser 15 i el 2011, 6.

En total són gairebé 7 anys amb una activitat insignificant i que dista molt no ja de la del període de bombolla immobiliària sinó de la dels anys de normalitat.

Els anys 2010 i 2009, amb 51 i 89 habitatges, respectivament, són també xifres inferiors a les que es donaven a la ciutat, així que es podria dir que ja són 9 anys amb la petició de llicències per sota del que era habitual, dels quals els 7 anys ja esmentats d'activitat constructora gairebé a zero.

L'encefalograma es manté pla en espera d'una represa que, a Manresa, no es materialitza. Fa un parell d'anys que que cada vegada que s'afegeixen dades noves al quadre de seguiment que realitza aquest diari hi ha l'esperança que hi hagi un punt d'inflexió que obri el camí a unes xifres normalitzades, però, de moment, encara caldrà esperar.



La manca d'activitat no es reflecteix només en el nombre d'habitatges sinó en les llicències concedides per a la realització d'obres majors.

Des de començament d'any, n'han estat 17. La xifra més petita registrada fins ara van ser les 23 del 2015. A final d'any es veurà si enguany ha estat el pitjor any de tots els analitzats pel que fa a llicències d'obres majors.

Les obres majors poden ser per a obra nova, ampliació o reforma i rehabilitació. Són especialment minses les xifres d'enguany de llicències de reforma i rehabilitació: només 3, quan en anys també de molt poca activitat n'eren com a mínim 13.

Les llicències d'ampliació o d'obra nova sí que es mantenen estables dintre de la baixa activitat dels darrers anys, per això resulta especialment significativa l'activitat pràcticament inexistent de reforma i rehabilitació que és la que fa baixar la xifra global d'obres majors. Però caldrà tenir les xifres tancades el 31 de desembre per corroborar-ho.