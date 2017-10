El mercat Puigmercadal estrenarà espais de degustació i d'autoservei

L'Ajuntament de Manresa prepara la millora de la façana principal del mercat de Puigmercadal, l'adequació d'un nou servei de bar, la reubicació de l'espai d'informació municipal i uns nous serveis a la planta zero, així com el desenvolupament d'un espai dedicat a la degustació.

Des que l'Ajuntament de Manresa va agafar la gestió del mercat Puigmercadal a principi d'aquest any s'hi han dut a terme una sèrie d'iniciatives, consensuades amb els paradistes, per elaborar un projecte que implica la modernització i millora de l'equipament, tant en l'aspecte físic com en la seva promoció.

En aquest moment s'està reformant la façana principal i fent obres perquè, a peu de carrer, obri portes un bar amb terrassa situat a l'espai que ocupa l'actual oficina d'informació. També es preveu l'execució de l'espai de degustació, dissenyat per acollir l'espai entremig entre les parades i un futur espai d'autoservei que estaria ubicat al fons del mercat.

Jaume Arnau, regidor de Comerç i Mercats, ha posat en relleu la necessitat de reubicar uns lavabos i un punt d'informació municipal. També s'està treballant en una proposta per distribuir els espais de la segona planta annexa al mercat, on es vol disposar d'una sala d'actes polivalent per a demostracions públiques vinculades a temes alimentaris.



5.520 tiquets de pàrquing

Pel que fa a la campanya promocional en la qual s'oferia tiquets de pàrquing gratuïts o una T2 per al bus urbà, per una compra mínima de 12 euros al mercat, el balanç és molt positiu atès que, durant el període de temps de gener-setembre, s'han lliurat 5.520 tiquets de pàrquing d'una hora d'aparcament gratuït i 3.094 targetes T2 de bus urbà, fet que significa un augment del 17% en tiquets de pàrquing i el 100% en T2, i encara s'ha de comptabilitzar el trimestre nadalenc, que generalment és el millor en vendes al mercat.

Altres accions que són damunt la taula són la tramitació de noves concessions per obrir noves parades i l'extensió de permisos d'ampliació de 4 de les ja existents, així com reordenar i legalitzar les parades exteriors (d'horta local i venda no sedentària) que han d'ajudar a dinamitzar l'entorn i generar sinergies positives que ajudin a consolidar un equipament municipal al qual es vol donar una altra cara.

L'aspecte final de l'equipament es podrà visualitzar definitivament amb les obres que estan a punt de ser adjudicades i que suposaran un canvi substancial en la façana principal de l'edifici.