El volum de diners que mouen les obres menors supera el de les majors

A l'hora de valorar l'activitat del totxo a la ciutat no només s'han de mirar els habitatges nous, les ampliacions i intervencions de reforma i rehabilitació, sinó que també cal tenir en compte les obres menors i comunicades, aquestes darreres són temes menors com canvis de paviment.

Resulta important fer-ho perquè es dóna la circumstància que des del 2013 mouen un volum de diners més important que no pas les actuacions que necessiten llicència d'obres majors. Entre obres menors i comunicades el 2015 es van fer actuacions per valor de 9,4 milions d'euros; el 2016 van representar 7,5 milions d'euros i des de principi d'any, 6,5 milions.

Si aquestes xifres es comparen amb els 2,4 milions de pressupost de les obres majors per a les quals va concedir llicència l'Ajuntament el 2013, els 5,3 milions del 2014, els 3,6 milions del 2016 o els 3,9 milions des de començament d'aquest any, es constata aquesta realitat. Les obres menors i comunicades són actuacions d'un volum inferior a les majors, però com que n'hi ha un nombre elevat, globalment representen un pressupost superior al de les obres majors.

La conclusió lògica que se n'extreu és que la gent fa més obres petites de reforma que grans obres. Aquest és un altre tret d'un sector econòmic en una crisi profunda que en obres majors movia més de 100 milions d'euros a l'any i que ha davallat fins a situar-se entre els 2 i 5 milions.