Acte de record de l'afusellament del president Lluís Companys

Aquest diumenge, a 2/4 d'1 del migdia, tindrà lloc un acte d'homenatge al president Lluís Companys en el 77è aniversari del seu afusellament pels franquistes.

Com és habitual, la plaça de Lluís Companys de Manresa, a la confluència dels carrers d'Àngel Guimerà i del Bruc, acollirà una ofrena floral de les entitats, associacions, organitzacions i particulars que s'hagin volgut afegir a aquesta iniciativa. Hi parlaran Lluís Matamala, advocat, i Pep Riera, dirigent de la Unió de Pagesos. Hi actuaran La Veurem Teatre, que oferirà una lectura de poemes, i el grup musical Lupulus Emsembla. L'acte l'organitza Independència i Progrés amb la col·laboració de l'Ajuntament de Manresa.

Exiliat a França, Companys va ser detingut per la Gestapo a petició de la policia franquista i retornat a Espanya, on va morir afusellat al castell de Montjuïc.