Castanyes gallegues a la manresana

Les castanyes gallegues tenen fama de ser de les millors que hi ha al mercat. Bon sabor i no costen de pelar. Per això són les que serveixen els castanyers de Manresa. Manel Beas ha tornat a la seva cita de cada any a la plaça Espanya, i Margarita Guerrero a la de Sant Domèmec. S'hi estaran els pròxims dos mesos «o fins que hi hagi castanyes bones al mercat. No em puc permetre vendre castanyes dolentes» perquè llavors els clients no tornarien, explica Beas mentre obre la parada. Quan s'acabi la temporada de les castanyes de Galícia n'arribaran de Turquia, Portugal i fins i tot de la Xina.

Beas i Guerrero segueixen una tradició familiar. Durant aquests dies es desdoblen perquè cadascú té la seva feina. Compten amb el suport de la família, però no deixa de ser un sacrifici, comenta Guer-rero, perquè «estàs dos mesos treballant sense cap dia de festa. Ja ho fas per inèrcia».

A primera hora de la tarda Guerrero tria les castanyes i fa el tall a les que torrarà i vendrà fins al vespre. Comenta que la gent ja les espera tot i que no faci fred. «Ja fa anys que la cosa és així. Passem directament de l'estiu a l'hivern, sense pràcticament tardor».

Beas diu que la temporada de la castanya ha arribat fins i tot abans que altres anys perquè ha fet bon temps, «tot i que no ha plogut, és una mica més petita».

La tradició no ha canviat. Els preus tampoc. 2 euros per 12 castanyes a Sant Domènec, i 1 euro per 5 castanyes a plaça Espanya, on sempre en cau alguna de regal.