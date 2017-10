Comerços manresans se sumen al gest de l'Ajuntament i obriran avui, dia festiu

Algunes botigues de Manresa s´han afegit al gest que ha fet l´equip de govern de la ciutat, i treballaran com si fos un dia laborable avui que és festiu, dia de la Hispanitat. Malgrat que molts negocis que van fer vaga el dimarts 3 d´octubre (van ser la majoria a Manresa) havien decidit treballar avui, alguns finalment se n´han desdit perquè, concretament a Manresa, el 12 d´octubre no és un dels festius d´obertura comercial autoritzada. Per tant, els comerços que obriran i faran un gest simbòlic en concordança amb el moment polític que viu Catalunya i amb l´Ajuntament, acabaran sent una minoria.

Aquest diari ha detectat que molts dels comerços que obren avui estan situats al centre històric. Els seus reponsables argumenten que la decisió de treballar el dia de la Hispanitat «es deu al fet de ser coherents amb els nostres principis». Expliquen, en tots els casos, que es van sumar a l´aturada general del 3 d´octubre passat per condemnar la repressió policial durant el referèndum i, ara, no troben «lògic celebrar el dia 12 d´octubre».



La UBIC no ha incentivat el gest

El president de la Unió de Botiguers i Comerciants (UBIC) de Manresa, Jaume Pont, explica que l´entitat no ha incentivat que els botiguers treballin avui per una raó purament legal: «Si molts comerços no obren avui és perquè per llei no es pot. Des de l´associació no podíem insistir a fer treballar en aquest dia concret, perquè ens arriscàvem al fet que es produïssin denúncies i que la Policia Local hagués d´actuar. Nosaltres simplement hem informat els associats de quina és la normativa concreta a Manresa».

I és que a la capital del Bages el calendari de festius amb obertura comercial autoritzada d´aquest 2017 no inclou el dia de la Hispanitat (en canvi, sí que incorpora per exemple l´1 de novembre o el 6 i 8 de desembre). Per tant, com a norma general, el comerç no pot obrir.

Únicament podrien treballar les botigues que es consideren excloses de l´horari comercial general, que a grans trets són els establiments dedicats essencialment a la venda de productes de pastisseria, rebosteria, xurreria, pa, plats preparats, premsa, flors i plantes, i les botigues a l'abast. També podrien obrir els punts de venda de combustibles i carburants, sense que aquesta excepció afecti els establiments comercials annexos a les gasolineres; les farmàcies, que es regeixen per la seva normativa específica; els establiments comercials, de venda personalitzada o en règim d'autoservei els titulars dels quals siguin autònoms, microempreses o petites empreses, sempre que la superfície de venda no superi els 150 metres quadrats, i que tinguin una oferta orientada essencialment a productes de compra quotidiana d'alimentació.

Aquest diari ha consultat diversos establiments del carrer d´Àngel Guimerà, l´artèria comercial per excel·lència de Manresa, i no n´ha trobat cap que afirmi que avui obre. D´altra banda, al carrer de Barcelona, la presidenta de l´associació de comerciants, Alba Ferrer, informava a principi d´aquesta setmana que «dels 40 comerços associats, la majoria faran festa. N´hi ha tres que sí que han expressat la voluntat d´obrir, però fins a última hora no sabrem què fan».



Al Barri Antic, més d´oberts

Josep Tobeña, president de l´Associació de Comerciants de Sobrerroca, Plaça Major i Entorns, comentava també a l´inici de la setmana que «d´una seixantena de botigues associades, han expressat que obririen una desena». Una xifra que representa la més alta de tot Manresa, segons les consultes d´aquest diari.

A banda de les qüestions legals, hi ha altres motius que han fet descartar l´obertura de comerços als seus responsables, com per exemple el temor de tenir represàlies. A la perruqueria deSeda, per exemple, la seva responsable, Sandra Piedra, ha admès a aquest diari que «tot i que al principi volia obrir, finalment no ho faré. Som un comerç petit, estem a peu de carrer, no tinc persiana i tinc por de tenir desperfectes si obro».



L´equip de govern treballa i facilita al seu personal anar a la feina avui



L'Ajuntament de Manresa ha informat el seu personal, davant les peticions que ha rebut de treballadors per saber si poden anar a treballar avui, festa nacional d'Espanya, que farà tot el possible per tal que les persones interessades puguin accedir al seu lloc de treball. El consistori ha expressat que considera que anar a treballar o no per la festa de la Hispanitat és una opció «personal i voluntària de cadascú».



L'Ajuntament, malgrat facilitar l'accés al lloc de treball, vol deixar clar, però, que no donarà servei al públic i només es podran realitzar feines d'oficina a porta tancada; i que no hi haurà compensació en dia de festa, hores extraordinàries o còmput per a les hores de la prolongació de jornada. D'altra banda, l'equip de govern ha informat que, en el seu cas, treballarà «amb normalitat».