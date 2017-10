Desmunten el joc perillós del parc infantil de la plaça Espanya de Manresa

El joc central del parc infantil de la plaça Espanya de Manresa ha estat retirat per operaris municipals perquè després de 25 anys en servei havia quedat tan malmès que suposava un perill per als infants.

La perillositat de l'element més voluminós de la cèntrica àrea de jocs infantils va ser denunciada reiteradament per aquest diari el juny passat per la presència de claus, alguns de rovellats, al descobert, forats i fustes trencades. Després d'un primer intent dels serveis de manteniment perquè la canalla pogués continuar fent servir el joc, i que s'evidenciés que l'estat de deteriorament era tal que quan s'intentava solucionar una deficiència n'apareixia una altra, es va optar per envoltar el joc amb tanques per prevenir lesions. Cal recordar que en aquest mateix joc, el 2014, una nena de 6 anys va haver de rebre 20 punts de sutura a la cama, que li va quedar enganxada en uns claus que subjectaven un tauló que havia caigut. Ara s'ha procedit a la retirada de l'element malmès i precintat, i mentre no es faci la millora integral de l'espai de jocs infantils s'hi instal·laran tres elements nous: un gronxador doble (amb una cadira plana i una cadira adaptada) i dues molles.