El govern contacta amb entitats per negar que el crematori del Pont Nou suposi un risc

L'Ajuntament de Manresa s'ha posat en contacte amb les entitats esportives i ambientals que desenvolupen la seva activitat al sector del Congost, així com amb els veïns i representants del polígon industrial del Pont Nou, per tal d'explicar-los el projecte d'incineradora de cadàvers que impulsa Mémora, de la qual forma part Fontal, i «desmentir els possibles riscos plantejats per Esfune».

S'ha convocat a una reunió els representants de les entitats esportives de la zona del Congost (Club Atlètic, Centre d'Esports, Bàsquet Manresa, Club Beisbol, entre d'altres), l'entitat Meandre i representants del polígon del Pont Nou, que tindrà lloc la setmana que ve.

La trobada ha estat ajornada dues vegades, primer perquè va coincidir amb la vaga general i després amb la compareixença de dilluns del President Puigdemont.



Denúncia pública

L'associació Esfune, presidida per Aureli Sánchez –que també és el promotor d'un crematori al municipi veí de Sant Fruitós de Bages– va denunciar públicament que la convivència d'un crematori al polígon de la Plana del Pont Nou amb l'activitat a la zona esportiva del Congost i amb la central elèctrica de la zona, totes dues situades a prop d'on es construirà, pot generar, des del seu punt de vista, possibles efectes nocius per a la salut.

Esfune va concretar la seva oposició a la implantació del crematori que impulsa la competència amb la presentació d'un plec d'al·legacions a l'Ajuntament en contra de la sol·licitud presentada per l'empresa Serveis Funeraris de Barcelona SA (controlada per Mémora i amb participació minoritària de l'Ajuntament de Barcelona) per a l'obtenció de la llicència ambiental per a la instal·lació de l'activitat de tanatori amb crematori al carrer de la Lemmerz, 1-5, de Manresa (vegeu diari del 15 d'agost).

La resposta de l'Ajuntament de Manresa va ser desestimar les al·legacions presentades i anunciar que resoldria favorablement la llicència ambiental per a la futura activitat de tanatori i crematori al polígon de la Plana del Pont Nou.

La sol·licitud va obtenir els informes favorables emesos pels Serveis Tècnics Municipals, l'informe en matèria de protecció de l'ambient atmosfèric emès per l'Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU) i l'informe relatiu a la prevenció d'incendis, emès per la direcció general de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvaments.

L'informe relatiu a les emissions emès per l'OGAU estipula unes condicions generals, unes condicions específiques per a l'activitat i un règim de control inicial i periòdic que és el que haurà de verificar el compliment d'aquestes mesures.

L'expedient es va sotmetre al tràmit d'informació pública durant el termini de trenta dies (del 23 de juny al 4 d'agost, ambdós inclosos). Durant aquest termini és quan es van presentar al·legacions per part d'Aureli Sánchez, en representació d'Esfune, i de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.