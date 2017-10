Les al·legacions presentades per Esfune i que han estat desestimades fan referència, especialment, a temes relacionats amb les emissions i alerten sobre els riscos per a la salut.

Així mateix, demanen que s'emetin informes per part de diversos departaments de la Generalitat i que es constitueixi la creació d'una comissió per avaluar les possibles problemàtiques amb relació als aspectes ambientals.

En aquest sentit, l'Ajuntament vol deixar clar que l'activitat de crematori està sotmesa a llicència ambiental de prevenció i control ambiental de les activitats i, per tant, subjecta a informe per part de l'Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU) de la Generalitat de Catalunya, que és a qui correspon.

El 8 de juny el projecte de tanatori i crematori presentat per l'empresa Serveis Funeraris de Barcelona SA va rebre l'informe favorable de l'entitat competent en aquesta matèria, l'Oficina de Gestió Ambiental Unificada, i, per tant, segons l'Ajuntament, aquest informe ja incloïa tota la documentació tècnica necessària per a la justificació de tots els aspectes de la implantació relacionats amb el medi ambient.

És per aquest motiu que l'Ajuntament assegura que «no es necessita cap informació complementària ni cal altre informe de cap departament de la Generalitat».



Campanya en contra

Esfune ha advertit que si l'Ajuntament tomba les al·legacions presentades pensa portar aquesta situació davant dels tribunals de justícia.

Segons Aureli Sánchez, les al·legacions s'han enviat a tots els grups municipals de l'Ajuntament, així com a l'Agència de Salut Pública de Catalunya, a la secretaria general de l'Esport de la Generalitat, al Consell Comarcal del Bages, a l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, a la Federació d'Associacions de Veïns de Manresa, a l'associació ecologista Meandre i a les entitats esportives lligades al Congost.

També va anunciar que té previst posar-se a peu dels pavellons per informar els pares i mares que porten infants als equipaments de la zona esportiva dels riscos de tenir un crematori a prop.

És precisament per l'anunci d'aquesta campanya en contra del nou crematori que l'equip de govern ha volgut informar de primera mà els usuaris.