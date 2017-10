La quarta trobada de vermuts i aperitius BrunchMut espera entre 200 i 300 persones

Brunch, terme anglosaxó per anomenar un àpat que es fa entre l'esmorzar i el dinar i, també, un esdeveniment festiu que es porta a terme mitjançant un buffet disposat per a l'autoservei. Mut, de vermut, costum que cada vegada està més de moda. De la suma dels dos mots en neix BrunchMut, una trobada de vermuts i aperitius que aquest dissabte, dia 14 d'octubre, viurà al pati del teatre Kursaal de Manresa la seva quarta edició. Segons els organitzadors, la previsió és aplegar entre 200 i 300 persones, com en les anteriors convocatòries.

Els establiments participants són els bars i restaurants: Quinze, Pajaril, Golut, Cal Bisbe, Espai Rubiralta, Nou Celler, Kursaal Espai Gastronòmic i Vermuteria Santa Rita. A banda de les vuit tapes que hi oferiran, hi haurà una ostra, un còctel i un gintònic inclosos en el tiquet, juntament amb la beguda, amb la col·laboració de Vins Alsina, cervesa Mahou, vermut Miró i Shweeppes.

A més a més, expliquen els organitzadors, algunes cases s'han apuntat a la festa i oferiran degustació dels seus productes, com embotits Caus, formatges El Canadell, patates Piqué i Baymar. Els cafès els posarà Cafès del Bages i hi haurà música amb Los Bingueros DJ.

El preu de l'entrada anticipada (als locals participants) és de 25 euros i de 29 a taquilla.