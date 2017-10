Les raons dels botiguers que han decidit obrir portes avui

Aquest diari ha entrevistat tres comerciants que han decidit obrir el seu negoci avui, malgrat ser festiu.



La Casa del Bacallà: «No és pel calaix, és per principis»

Avui serà el primer 12 d´octubre, en els 30 anys que fa que Elisenda Sitjes treballa a la botiga La Casa del Bacallà, que el comerç obrirà. Sitjes, actualment responsable de l´establiment situat al carrer de Sant Miquel, explica que «per la festa del 12 d´octubre no tenim res a celebrar. Vam fer vaga el 3 d´octubre i, ara, per coherència i principis obrim per la Hispanitat. No compto pas fer calaix».

Animalistiks: «Si avui tanco, em contradic»

Joan Borràs fa un mes que ha obert una botiga de productes per a animals al carrer Sobrerroca. Té clar que avui ha d´obrir ja que creu que si fes festa «seria com contradir-me». Borràs explica que va fer vaga el 3 d´octubre, va tancar un dia a les 7 per anar a una manifestació, i no té sentit que tanqui el dia 12. «No ens quedarem a casa a veure la desfilada, oi?», pregunta amb un somriure.

Killing Weekend: «L´any passat ja vam treballar»



Xavier Martínez és un dels responsables de la botiga de roba Killing Week-end, situada al carrer Sant Miquel de Manresa. Martínez assenyala que avui tindran la botiga oberta «en l´horari habitual» i que, de fet, «l´any passat ja vam treballar a porta tancada». «Es tracta de cohèrencia ètica», explica.